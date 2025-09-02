Тихий сусід з папочкою: як львів’яни описують підозрюваного у вбивстві Парубія

«Не вірили в таке»: що кажуть сусіди про підозрюваного у вбивстві Парубія / © ТСН

Журналістка ТСН Марічка Кужик поговорила з сусідами підозрюваного у вбивстві народного депутата і ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Чоловік орендував квартиру в одному з районів Львова.

Що кажуть сусіди, йдеться в сюжеті ТСН.

За словами сусідки, підозрюваний ні з ким не спілкувався.

«Нормальний, спокійний чоловік. Ми нічого про нього не знаємо, ми з ним не спілкувалися. Минулого тижня там машина гуділа. Я йому кажу, „ваша машина там гуділа“. Він каже: „догуділася, міняв акумулятор“. Нормальний, спокійний чоловік. Я його кожен день бачу, бо я тут квітники роблю.Бо нормальний був чоловік, нам ніякої загрози (не становив — Ред.) нічого», — зазначила сусідка.

Львів’янка розповідає, що коли почула, що цього чоловіка підозрюють у вбивстві, то не повірила.

«Ми за ним нічого не замічали, чесно, нічого. Ми вчора це почули, ми не вірили в таке, тому що він такий невидний чоловік був, знаєте, такий. Звичайний такий собі, спокійний, скромний. Прибіг з роботи машини, запаркував під вікнами. Така зелена машина. Запаркував і пішов до хати, все з якимось там зошитом собі, з папочкою. Та я думала, може він десь на якійсь фірмі працює. Ну такий адекватний, спокійний чоловік, мешканець для нас», — продовжила жінка.

Де працював підозрюваний, вона не знає.

«Я то взагалі завжди його бачила, ну як, що він завжди пізно приїжджав, в нього така зелена машина, але він з ніким не спілкувався. Бо я так, в нас тут і дитячий майданчик є, то так вийшла на дитячий майданчик, то бачила, що він приїхав веччері. Потім в неділю бачила, що десь в обід він завжди десь їхав. Уидалася та машина в очі. Але він такий, розумієте, що він з ніким дуже тут не спілкувався», — додала інша сусідка.

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово», застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваного схопили у Хмельницькій області співробітники поліції. Ним виявився Сцельніков Михайло Вікторович, 1973 року народження.