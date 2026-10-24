У Києві через удари РФ стається транспортний колапс

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Знеструмлення, завивання сирен та паралізована робота метро. А ще — зупинені просто під час руху тролейбуси і трамваї. І це фактично щоразу, коли Кремль цілить у нашу критичну інфраструктуру. Для киян ранки вже перетворилися на квест: як дістатися на роботу, особливо коли вона на іншому березі Дніпра? Над головою постійно гудуть російські дрони, наземний громадський транспорт переповнений, а цінник на таксі під час тривоги множиться у кілька разів.

То скільки сил, часу і грошей вартує дорога на роботу під виття сирен? І як можливо це змінити, йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН ІриниКондрачук.

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Ранковий квест: ціни на таксі та зупинка червоної гілки

Години в черзі, штурм переповнених автобусів, коли над головою летять дрони, та космічні ціни на таксі. Як перетнути Дніпро у годину пік? ТСН провела експеримент і з’ясувала, чи намагається влада розв’язати проблему транспортного колапсу.

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Між лівим берегом (від станції метро «Дарниця») і правим (до офісу 1+1) — відстань у 11 кілометрів дороги. Ще до початку повітряної тривоги моніторинг додатків виклику авто показує: 449 гривень за стандартний тариф, комфорт — понад 500 гривень, а швидкий пошук сягає майже 600 гривень.

На годиннику пів на восьму ранку. ТСН вирушає в розвідку з правого на лівий берег. При перетині Дніпра у зворотньому напрямку вже помітно щільний трафік на мосту та заповнені вагони метро.

Але рівно о 8:00 ранку, коли більшість людей добирається на роботу, лунає сирена про небезпеку. У Києві оголошують повітряну тривогу через загрозу дронової атаки. Це означає, що червона гілка метрополітену зупиняється, адже потяги курсують над землею. Усі, хто був у підземці, опиняються на вулиці.

Чому злітають тарифи на таксі та що пропонує реформа

У додатках таксі ціни миттєво летять угору. У службах виклику авто пояснюють: підвищення може сягати до трьох з половиною разів, і це робиться для того, щоб мотивувати водіїв виїхати на виклики у райони з підвищеним попитом.

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Олена Орлова, представниця українського сервісу виклику таксі: «Головна мета даного механізму в нашому випадку взагалі — збалансувати ринок сервісу виклику авто і зробити так, щоб максимальна кількість водіїв потрапила в ті райони, де найбільш підвищений попит».

Вплинути на це ціноутворення наразі не може ніхто, адже ринок таксі залишається неврегульованим.

Андрій Антонюк, директор ГО «Українська таксомоторна асоціація»: «Ринок на 99% є нелегальним. Люди працюють в основному не як суб’єкти підприємництва, не платять податки. І цій проблемі вже десятиріччя».

В уряді проблему визнають та оцінюють у конкретних цифрах.

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Сергій Деркач, перший заступник міністра інфраструктури: «Державний бюджет недоотримує в рік близько 5 мільярдів гривень. Це виключно з тих податків, які мали б платитися в бюджет саме водіями таксі на сьогодні. Це немаленька сума, яку точно можна було витратити якраз на користь транспортної сфери, як мінімум».

Наразі Кабмін разом із народними депутатами готує реформу таксі. Насамперед планують з’ясувати точну кількість водіїв у країні через запровадження електронної реєстрації, яка дозволить отримати статус водія за добу. Пасажири матимуть доступ до інформації про керманича. Також передбачено податок для цифрових платформ служб таксі й доставок у розмірі 5,5% та їхню відповідальність за наявність у водіїв техогляду й страховки. відповідний законопроект вже проходить останні кола погодження і незабаром потрапить до парламенту.

Щодо диктування тарифів під час тривог: уряд не планує регулювати ціни зверху, посилаючись на європейський досвід, де це належить до компетенції місцевої влади. Однак у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА від регулювання таксі відхрещуються, зазначаючи у відповіді, що питання будь-якого регулювання діяльності служб таксі не належить до їхньої компетенції.

Альтернативні маршрути, автобуси та поради експертів

Щоб полегшити ситуацію на дорогах, місто змінило схеми руху окремих маршрутів громадського транспорту. Зупинену червону гілку метро дублюють автобуси, але їх катастрофічно бракує, а чекати доводиться не менше 40 хвилин.

Водії та пасажири автобусів: «Автобус не поїде, поки не закриються двері! Ви бачите, що ви не влазите? Куди ви лізете?!»

Проблема полягає не лише в кількості автобусів, а й у самому довгому маршруті («Метро Лісова» — «Палац Спорту»), який збирає затори в центрі міста.

Наталія Волик, фахівчиня з транспортної політики ГО «Екодія»: «Чому він їде таким складним маршрутом і аж до центру міста? Він збирає на собі частину заторів і виходить, що не виконує головну функцію — сполучити по червоній гілці людей із правим берегом».

Експертка наголошує, що Києву передусім потрібні спрощені маршрути та єдиний квиток на увесь громадський транспорт (включаючи метро), щоб пасажири у разі зупинки підземки не сплачували двічі. Серед інших швидких рішень — збільшення смуг для громадського транспорту та розбудова велоінфраструктури.

Народна самоорганізація: від міської електрички до мототаксі

Поки системні рішення перебувають на стадії обговорень, кияни рятуються самотужки.

Містяни про альтернативні шляхи: «Коли я бачу, що зранку тривога, то я вже зразу йду на електричку».

Одні моніторять рух міської електрички від «Укрзалізниці», інші беруть у прокат самокати, пересідають на велосипеди, шукають попутки у Telegram-каналах або користуються автостопом — хтось везе безкоштовно «за шоколадку», хтось бере символічні 50–100 гривень.

Трапляються і нестандартні рішення, наприклад, мототаксі з лівого на правий берег. Водій мототаксі Павло розповідає, що об’їжджає затори за лічені хвилини.

Павло, водій мототаксі: «Є дешеві варіанти, коли з одного берега перекинути на інший — 200 гривень. Це стандартна ціна, вона не змінюється від того, тепло чи холодно на вулиці, є затори чи немає».

У Павла вже пів сотні постійних клієнтів після допису в соцмережі Threads. Він каже, що не єдиний, хто надає такі послуги у столиці. Для поїздок пропонується шолом, одноразова шапочка, а за температури нижче +10°C — зимові рукавиці.

Журналістка ТСН особисто випробувала цей спосіб пересування, щоб дістатися з лівого берега на Подол. Завдяки маневреності мотоцикл легко долав затори та доїхав до фінішу швидше за знімальну групу на авто.

Попри альтернативні варіанти, мототаксі залишається рішенням не для кожного, а кияни продовжують щоранку долати транспортні виклики під час обстрілів та тривог.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 23 ЖОВТНЯ | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

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