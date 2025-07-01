ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Тисячі людей на 15 хвилин стали мільйонерами: вони шокували тим, що було далі

Тисячі людей отримали помилкове повідомлення про шалені виграші в лотерею, але їхнє щастя тривало недовго.

Тисячі людей на 15 хвилин стали мільйонерами: вони шокували тим, що було далі

Тисячі норвежців помилково стали мільйонерами / © pixabay.com

У Норвегії тисячі людей переживають масове розчарування після того, як державний оператор лотерей помилково нарахував їм шалені суми. Отримати гроші ніхто не встиг, бо компанія перепросила у клієнтів і виправила помилку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко докладніше.

Повідомлення про шалені виграші надійшли тисячам норвежців. Шон після сповіщення заходився будувати радісні плани.

«Нам, молодим людям, нелегко отримати можливість придбати житло. Тож я подумав: так, тепер я нарешті зможу справді накопичувати гроші», — каже він.

Радість, каже Маріанна, тривала недовго. Після першого повідомлення від оператора лотереї про великий виграш надійшло друге.

«Ми були мільйонерами протягом п’ятнадцяти хвилин, і це вирішило всі фінансові проблеми. Потім виявилося, що це не зовсім так», — каже вона.

Сповіщення від державних лотерей про шалені виграші отримали сорок сім тисяч норвежців. Як виявилося, помилково. Все — через перерахунок євроцентрів у норвезькі крони: замість поділити суму система її помножила і збільшила результати у 10 тисяч разів. Жодної виплати зробити не встигли, помилку швидко виправили. Однак виправляти розчарування клієнтів буде складніше.

«Це паскудно, коли ти думаєш, що виграв так багато… Я відкоркував пляшку гарного шампанського, яку мав намір зберегти. А потім ти отримуєш це повідомлення, і це, звісно, кепсько», — каже Шон.

Компанія обіцяє провести розслідування, як виникла помилка. Генеральна директорка лотереї перепросила у клієнтів і подала у відставку. Репутаційні втрати тепер доведеться долати Міністерству культури, яке формально володіє лотереєю.

«Це дуже серйозно, тому що ми залежимо від довіри людей. Я б хотіла наголосити, що завдання правління зараз полягає в тому, щоб відновити цю довіру і зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних помилок», — каже міністерка культури Норвегії Любна Яфферю.

Виграш Маріанни замість двох мільйонів крон виявився лише 97. Це близько чотирьох сотень гривень. Жінка вирішила зіграти на цю суму в іншу лотерею.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 1 ЛИПНЯ. УДАР по ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ! НОТА ПРОТЕСТУ КИЄВУ! Небезпечна ГРА

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie