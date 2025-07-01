Тисячі людей на 15 хвилин стали мільйонерами: вони шокували тим, що було далі

Тисячі норвежців помилково стали мільйонерами / © pixabay.com

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У Норвегії тисячі людей переживають масове розчарування після того, як державний оператор лотерей помилково нарахував їм шалені суми. Отримати гроші ніхто не встиг, бо компанія перепросила у клієнтів і виправила помилку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко докладніше.

Повідомлення про шалені виграші надійшли тисячам норвежців. Шон після сповіщення заходився будувати радісні плани.

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«Нам, молодим людям, нелегко отримати можливість придбати житло. Тож я подумав: так, тепер я нарешті зможу справді накопичувати гроші», — каже він.

Радість, каже Маріанна, тривала недовго. Після першого повідомлення від оператора лотереї про великий виграш надійшло друге.

«Ми були мільйонерами протягом п’ятнадцяти хвилин, і це вирішило всі фінансові проблеми. Потім виявилося, що це не зовсім так», — каже вона.

Дата публікації 14:26, 01.07.25 Кількість переглядів 7 Десятки тисяч людей випадково стали мільйонерами! Але ненадовго! Що сталось?

Сповіщення від державних лотерей про шалені виграші отримали сорок сім тисяч норвежців. Як виявилося, помилково. Все — через перерахунок євроцентрів у норвезькі крони: замість поділити суму система її помножила і збільшила результати у 10 тисяч разів. Жодної виплати зробити не встигли, помилку швидко виправили. Однак виправляти розчарування клієнтів буде складніше.

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«Це паскудно, коли ти думаєш, що виграв так багато… Я відкоркував пляшку гарного шампанського, яку мав намір зберегти. А потім ти отримуєш це повідомлення, і це, звісно, кепсько», — каже Шон.

Компанія обіцяє провести розслідування, як виникла помилка. Генеральна директорка лотереї перепросила у клієнтів і подала у відставку. Репутаційні втрати тепер доведеться долати Міністерству культури, яке формально володіє лотереєю.

«Це дуже серйозно, тому що ми залежимо від довіри людей. Я б хотіла наголосити, що завдання правління зараз полягає в тому, щоб відновити цю довіру і зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних помилок», — каже міністерка культури Норвегії Любна Яфферю.

Виграш Маріанни замість двох мільйонів крон виявився лише 97. Це близько чотирьох сотень гривень. Жінка вирішила зіграти на цю суму в іншу лотерею.

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