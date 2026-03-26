Тисячі “Шахедів” на день по Україні: Жданов розповів про нові можливості РФ і попередив містян

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Цього тижня армія РФ влаштувала справжній марафон дронових атак по Україні. За кілька днів Росія випустила понад 1,5 тисячі безпілотників по українських містах. Атаки тривають цілодобово: гинуть цивільні, руйнується критична інфраструктура та житлові будинки.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, звідки в Росії така кількість ударних дронів, який максимум вони здатні запускати, чому безпілотники влучають у житлові будинки, наскільки ефективно працює українська ППО та чого чекати українцям найближчим часом.

Звідки в Росії така кількість «Шахедів»

За словами Олега Жданова, Росія має кілька майданчиків для виробництва та складання безпілотників, тому здатна накопичувати їх у значних обсягах.

«У них два заводи — Іжевськ і Єлабуга. Іще в Білорусі збирають, принаймні компоненти деяких безпілотників російських збирають в Білорусі. Точно відомо про парашутні системи для приземлення розвідувально-ударних дронів. Такі системи розробляють. Так що у них є звідки брати „Шахеди“, — сказав Олег Жданов.

Водночас, як пояснює експерт, ключове питання полягає не лише у виробництві, а у наявності комплектуючих.

«Питання ж не в виробництві, питання в комплектуючих. Чи вистачає комплектуючих, чи ні. Але за рахунок накопичення, вони дійсно можуть робити такі паузи. Згадайте, у нас напередодні там було і 80, і 70 дронів було за добу вглиб нашої території країни. А потім бабах, і вони дали майже тисячу за добу. Десь близько 950 дронів вони випустили по території нашої країни», — зазначив він.

Росія змінила тактику: чого чекати далі

Експерт вважає, що масовані атаки дронами можуть повторюватися й надалі, але з певними паузами.

«Я думаю, що такі нальоти вони можуть повторювати, але з певним інтервалом. З інтервалом для накопичення необхідної кількості. Ми переконалися, що стартові майданчики можуть працювати в режимі нон-стоп. По мірі заряджання пускових проводяться пуски дронів», — пояснює Олег Жданов.

Він нагадав, що під час нещодавніх атак безпілотники запускалися великими групами протягом усього дня.

«Ми це спостерігали цілий день, коли вони величезними групами по 20-30 дронів заходили в повітряний простір нашої країни. Що стосується, будуть чи не будуть — я думаю, що будуть. Продовжувати саме такі удари, але не так часто, як їм би хотілося”, — зауважив експерт.

Чи може ППО збивати всі «Шахеди»

Після удару по Львову 24 березня мер міста Андрій Садовий заявив, що має «дуже багато запитань до всіх» щодо роботи систем захисту. Олег Жданов вважає, що частина критики може бути виправданою, але очікувати повного захисту від усіх повітряних цілей неможливо.

«Стосовно претензій Садового, вони, скажімо так, 50 на 50. Вони мають під собою підґрунтя з одного боку. А з іншого боку, ППО воно не захищає, воно прикриває. Головний принцип роботи протиповітряної оборони — прикрити об’єкт. Це означає, що частина може бути збита, а частина може бути перехоплена, відведена від цілі, в яку вони направляються», — пояснив він.

Експерт навів приклад ізраїльської системи протиповітряної оборони.

«Згадайте залізний купол ізраїльський. Ті ракети, які не летять в зону житлової забудови, чи якихось промислових об’єктів, вони їх навіть не чіпають. І ці ракети падають в пустелі, там вибухають. І це рахується за норму. І рахується, що купол працює бездоганно і дуже-дуже ефективно», — сказав Олег Жданов.

Він наголосив, що не варто очікувати стовідсоткового результату від систем ППО.

«Це стосовно того, що не варто сподіватися, що ППО може збити 100% цілі. Такого ППО в світі не існує. Це мрія», — додав експерт.

Водночас він каже, що питання використання ресурсів також є важливим:

«Так що тут, з одного боку, не можна вимагати неможливого, а з іншого боку, то треба спочатку „своя рубашка ближче до тіла“. Спочатку треба закрити небо над Україною, а потім вже пропонувати. Методику навчання, будь ласка, нехай привозять спеціалістів, ми їх тут навчимо. У нас льотних шкіл для операторів дронів безліч в країні. Як приватних, так і військових. Але ж розпорушувати зусилля наших операторів і самих дронів, на сьогодні я вважаю, що це недоцільно».

Чому «Шахеди» влучають в житлові будинки

За словами експерта, часті влучання безпілотників у житлові будинки можуть бути не випадковістю, а частиною тактики РФ.

«Щодо того, що дрон влучив у житловий будинок, Дніпро другий день поспіль атакують серед дня і другий день поспіль влучання в житлові будинки. Ви бачили відео, як „Шахед“ знижується і в річку падає, вони летять просто на наднизькій висоті. Я думаю, що це не випадковість», — зазначив він.

Жданов пояснив, що така тактика має одразу кілька цілей.

«Вони розраховують на що? Вони розраховують на злам суспільної думки. Для цього що потрібно? Потрібно жертви серед цивільного населення, потрібно руйнування інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність цивільного населення. Тому вони тут вбивають двох зайців», — сказав військовий експерт.

За його словами, зниження висоти польоту допомагає дронам уникати засобів виявлення.

«Перше, вони намагаються, знижуючи висоту польоту своїх безпілотників, вони ховаються за ці будівлі від радіолокаційних станцій і вогневих засобів. А з іншого боку, якщо „Шахед“ влучає в житлову забудову, вони радісно плескають в долоні, розуміючи, що там будуть жертви серед населення і населення втратить, допустимо, свій житловий фонд і майно», — пояснив він.

Від «Шахедів» не сховатися на низьких поверхах чи за двома стінами

Експерт попередив, що через зміну тактики польоту дронів традиційні уявлення про безпечні місця в багатоповерхівках можуть не працювати.

Раніше люди думали на останніх поверхах, на п’ятих, десятих, що тривога, «Шахеди», треба спускатися, а от сьогодні в Дніпрі в другий поверх дрон влетів.

«Просто вже ніде від них не сховатися. Вони знижують максимально», — каже Олег Жданов.

Він пояснив, що будівлі можуть заважати роботі засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

«Те, що він влетів між будівлями, влетів в другий поверх, це говорить про те, що РЕБ його не міг там дістати, тому що будівля є екраном для радіоелектронної боротьби. Ну і системи ППО його теж не могли там дістати. Значить, була розрахована десь точка прицілювання, в нього була наколота серед житлової забудови», — пояснив експерт.

Навіщо Росія атакує «Шахедами» вдень

Жданов вважає, що денні атаки безпілотників можуть стати новою нормою.

«Я думаю, що це ми можемо очікувати як вже стандартну зміну тактики, скажімо так», — зазначив він.

Експерт пояснив, що нічні атаки дають ворогу певні переваги, але денні удари мають інший ефект.

«Ніч дає перевагу в плані там і прихованості польоту самих дронів, і виснаженості розрахунків, тому що особливо під ранок і вночі людині важко боротися з фізичним станом, підтримувати і пильно слідкувати за обстановкою», — пояснив Жданов.

Водночас денні атаки сильніше впливають на життя країни та психологічний стан людей.

«Але ж дивіться, як цей марафон, я його називаю, який вони нам влаштували, 24-годинний, ми всю ніч просиділи в бомбосховищах, а потім майже весь день. І денні атаки, вони більше порушують роботу установ і самої держави. Тобто люди не можуть працювати, держава змушена припиняти теж свою діяльність», — сказав військовий експерт.

Він додав, що коли люди бачать безпілотник на власні очі, це створює сильніший психологічний ефект.

«Ну і серед населення, коли люди бачать реально цей „Шахед“, він летить над головою, то психологічно це діє набагато сильніше, ніж вночі звук всі чують, але не бачать. А тут ще ти його бачиш, страх долає все ж таки людину, і створюється ефект і паніки, і занепокоєння, психічний стан погіршується», — підсумував Олег Жданов.