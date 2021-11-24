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Тюнінгована килимами та зі спойлером-лавкою на багажнику: у Львові помітили незвичну автівку

Тюнінгована килимами та зі спойлером-лавкою на багажнику: у Львові помітили незвичну автівку

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Тюнінгована килимами та зі спойлером-лавкою на багажнику: у Львові помітили незвичну автівку

ТСН.ua

Паркує авто власник теж тільки на килимі.

У Львові 30-річний блогер Тарас Іващишин свій автомобіль оббив килимами, які збирав у селі в дідуся та по сусідах. А все для того, щоб підняти настрій перехожим та водіям. "Жигулі" вже стали легендою міста. Автівку  фотографують і місцеві, і туристи і навіть напрошуються на екскурсію на цій машині.

Про те, як реагує поліція на такий тюнінг – 24 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Чоловік розповів, що машину купив за 400 доларів, а тюнінг - безкоштовний, бо зроблений власноруч. Паркує авто він теж тільки на килимі. Крім того, на багажнику вмонтована лавка-спойлер.

Новини Львова: блогер оббив килимами свій автомобіль, щоб підняти настрій перехожим та водіям

Новини Львова: блогер оббив килимами свій автомобіль, щоб підняти настрій перехожим та водіям

Інколи Тарас ще й сам вбирається в килим.

У  машині тепло, окрім пічки, гріє й оббивка. Автомобілісти їй поступаються дорогою, а от поліція інколи зупиняє.

Тарас говорить, що килимовим тюнінгом хотів піднімати настрій львів’янам і радіє, що це вдалося.

Нагадаємо:

70-річний  ніжинський  пенсіонер Микола Тараканов зібрав розкішний кабріолет за власними кресленнями, деталі для нього - з підручних матеріалів. Замість фар - кімнатні світильники, капот - з каркасу старого холодильника.  І ця машина - як конструктор. Корпус від одного авто, двигун - від іншого.    

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