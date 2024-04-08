"У 14-річного хлопчика досі болить": на Одещині перевіряють, чи не військкоми побили дитину

Поліція встановлює, хто познущався з дитини, яка йшля центральною дорогою села.

Стали відомі нові подробиці викрадення 14-літнього підлітка чоловіками у військовій формі в селі Приозерне на Одещині.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua керівниця відділу соцзахисту населення Суворовської селищниї ради Оксана Терзі, хлопець, незважаючи на те, що вже минуло декілька днів від інциденту, досі відчуває фізичний біль від ударів, які завдали йому озброєні чоловіки у військовій формі.

"Наразі триває слідство, яке шукає винних. Стан хлопчика нестабільний, він досі відчуває біль. Дитина проходить судово-медичну експертизу, з ним працює психолог. Все, що потрібно від нас – ми це робимо", - розповіла нам Оксана Терзі.

За її словами, хлопець є сиротою. "За ним доглядає бабуся, яка є його опікуном", - каже Оксана Терзі.

До цього вона додає, що наразі достеменно невідомо, працівниками якої з структур були ці чоловіки у військовій формі та з малюнком щелеп на балаклавах. Єдине, що відомо так це те, що дізнавшись про його вік – відпустили за 7 кілометрів від села.

Крім того, за даними Оксани Терзі, викрадачі дитини були озброєні автоматами.

Своєю чергою, речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська підтвердила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". В разі доведеності провини фігурантам загрожує до 3 років тюрми.

На питання про те, працівниками якої структури були викрадачі, в поліції Одеської області нам відповіли, що не коментують цього.

Своєю чергою, в соцмережах дописувачі припустили, що це могли бути працівники ТЦК, які суттєво помились у віці хлопця, сприйнявши його за повнолітнього.

В той же час Одеський обласний ТЦК та СП так відповів на звинувачення: "Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР".

Що відомо про затримання підлітка

Того дня хлопець центральною вулицею Приозерного йшов до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій.

Після того, як у машині дізнались його вік, висадили при в'їзді в інше село. Підліток повертався додому пішки 5-7 кілометрів.

Також відомо, що підлітка виховує лише бабуся.

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