У 20 разів більше "Шахедів" по Україні: експерт назвав сценарій зимових обстрілів

Проти ночі 26 листопада путінська армія атакувала Україну рекордною кількістю БПЛА — окупанти запустили 188 таких одиниць. Майже 80 було збито, 95 — локаційно втрачені, але без влучань, на жаль, не обійшлось. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Для порівняння: за даними ЗСУ, у ніч на 26 листопада минулого року російські окупанти випустили по Україні в 20 разів менше дронів — лише 9 одиниць.

За оцінками військових експертів, ворог досяг суттєвого збільшення виробництва та продовжить масштабувати його, щоб тероризувати в тому числі і київський регіон.

Звіти Повітряних Сил ЗСУ від 26 листопада 2023 р. та від 26 листопада 2024 р. Скріншот зі сторінки ПС ЗСУ.

"Чимало знаних українських експертів свого часу стверджували, що Росія ніколи не буде спроможна виготовляти тисячу дронів в місяць. Потім з’ясувалось, що окупанти атакують Україну двома тисячами БПЛА", — розповів в коментарі для ТСН.ua військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

Та додав: "Але заради справедливості треба сказати, що цієї ночі по Україні були випущені не лише Shahed-131 та Shahed-136. Були ще "Пародія" та "Гербера" — тобто БПЛА-сімулятори, фальш-дрони, без бойової частини. Їхнє призначення — перевантажити наші системи протиракетної оборони. 188 БПЛА — це дуже багато. Ворог намагається гарантовано причавити нашу ППО і йому це вдається".

За словами Селезньова, якщо Київ та деякі інші регіони досить серйозно захищені, то блекаут, який стався на території Тернопільської області, свідчить про те, що ворог знайшов слабке місце в нашій системі ППО.

"Нам є над чим працювати і не варто недооцінювати ворога, мовляв, він застосовує найдешевші дрони, які зроблені "з гімна та палок" та жодної шкоди нам не завдадуть. Ці дрони забирають нашу увагу та наші ресурси", — пояснює експерт.

Штампують там, де можуть

Владислав Селезньов оцінює масштаби нинішнього та майбутнього виробництва ворожих дронів як чималі.

"Масштабування виробництва у них відбувається. Вони ж використовують не лише спеціальну економічну зону Алабуга на території Татарстану. Вони переобладнали навіть деякі торговельно-розважальні центри під виробничі цеха для виготовлення фальш-дронів. Тому зростання, масштабування виробництва цілком реальне. Нам потрібно посилювати ППО", — каже експерт.

До цього Селезньов додає: "Сподіваюсь, що міністр оборони України привезе з Південної Кореї якісь добрі звістки — в тій країні системи ППО непогані. Нам треба збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Це вже залежить від наших деяких військових керівників. Коли почали забирати персонал з цих груп в штурмовики — це дурниця. Там у нас відбувається посилення, а тут що? Мобільні вогневі групи мають працювати, їхня кількість має збільшуватись. Чим більше у нас буде можливостей знищення ворожих БПЛА, тим краще. Тим більше, діяльність мобільних вогневих груп — це історія, яка кратно дешевша, ніж використання ракет сучасних комплексів".

За оцінками Селезньова, наявність великої кількості мобільних вогневих груп та великий відсоток збитих дронів не змусить ворога припинити такі атаки. Це може лише захистити українські міста.

"Але руйнація ворожих промислових потужностей — це вихід з ситуації. Згадаймо, після того, як відбувся приліт по гуртожитку в спеціальній економічній зоні Алабуга, вони там трохи "хвоста піджали". Після знищення складу з "Шахедами" десь на Кубані, кількість атак зменшилась. Тобто треба працювати по їхньому виробництву. Для цього нам потрібні ракети, які спроможні здолати відстань понад 300 км".

Київ та область під прицілом

Про атаки на столичний регіон Владислав Селезньов каже наступне: "Бойова работа зазвичай спрямовується по об’єктах, які є визначальними в системі оборони. Йдеться про командні пункти, пункти управління та зв’язку, об’єкти інфраструктури. Чому Київ? Тут Офіс президента, Верховна Рада, Кабмін, міністерство оборони, інші відомства, дипломатичні установи країн світу".

За словами експерта, в разі прочавлення системи ППО над Києвом ворог розраховує на створення атмосфери зневіри, хаосу, такого собі тиску.

"Путін не відмовляється від своїх ультимативних вимог. Він вимагає капітуляції України. Для того, щоб ці вимоги були підтверджені відповідними аргументами, він тисне на Київ. Дронові та ракетні атаки продовжаться. Немає жодних ілюзій. Ворог буде шукати будь-яку можливість, щоб завдати якомога більшої шкоди. Тим більше, зараз ми вразливі. Опалювальний сезон, навантаження на нашу енергетичну мережу колосальне. На думку Путіна, Україна буде більше схильна до рішень, якщо ми будемо сидіти в темряві. Тому ворог буде нас "кошмарити" в той час, коли ми будемо найбільш вразливими", — каже Селезньов.

Отут маленька дитина спала...РФ атакувала Суми Шахедами зі шрапнеллю

Раніше повідомлялось про те, що вночі РФ вдарила ракетами і рекордною кількість дронів.

Читайте також: