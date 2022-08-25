У 55 країнах разом виконали український гімн і встановили світовий рекорд

У акції взяли участь біженці, які втекли до Європи од бойових дій.

У 55 країнах разом виконали український гімн до Дня незалежності України. Разом із пів сотнею інших країн заспівали і в українському домі у Роттердамі, йдеться в ТСН.

Нідерландський хор українців вишиковується навпроти веб-камери, на екрані віконця з найвіддаленіших континентів. Після перегуківки всім світом український славень долає відстань між континентами, слабкий Інтернет і навіть сором’язливість непрофесійних виконавців.

Рекорд зафіксовано - виконання гімну об’єднало 55 країн. Але українці у Нідерландах на цьому не зупиняються. Надвечір у центрі Ротердама з’являється ще й наш живий герб, який згодом розтягнувся у ланцюг. На пів години всі вісімсот метрів ротердамського мосту стають жовто-блакитними.

Нагадаємо, що посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського, який назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни".

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