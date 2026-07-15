У аеропорту Варшави українку змусили роздягатись на паспортному контролі: деталі скандалу

Днями у головному аеропорту Польщі з українкою стався випадок, який спричинив хвилю обурень / © ТСН

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Днями, після низки скандалів з українцями у Польші, стало відомо про новий кричущий випадок, який стався в цій країні — цього разу у головному аеропорту.

ТСН.ua дізнався про нові подробиці цієї історії.

Як розповіла на своїй сторінці у соцмережі дизайнерка та художниця-постановниця Анастасія Снісаренко-Єржиковська, принизлива ситуація сталася із її донькою в аеропорті Шопена у Варшаві.

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«На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки? Це сталося у Варшаві, в аеропорту Шопена з нашою дочкою. Ми не можемо залишитись осторонь і хоча б не розповісти про цей факт приниження!», — написала мисткиня.

Та додала: «Тож ті, хто так палко захищає дії деяких політиків і критикує дії наших, просто живіть у реальному світі, а не вигаданому вами ж самими!».

На її допис відреагували десятки користувачів соцмереж, які висловили свою підтримку та закликали офіційно поскаржитись до польських органів влади та зазначити, що відбулося порушення прав людини. Крім того, окремі з користувачів зазначили, що останнім часом обирають вже не аеропорти Польщі, а, наприклад, у Молдові.

Безпосередньо у коментарі для ТСН.ua Анастасія Снісаренко-Єржиковська додала наступне: «Донька розгубилася, почала плакати».

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За її словами, таким чином польські фахівці мотивували проведення обшуку, прямо у черзі.

Її донька, актриса театру, від коментарів відмовилася, але дала зрозуміти, що вона від самого початку не збиралася публічно розповідати про цей випадок.

Українці в Польщі: експерт назвав сценарії

Український політолог Максим Несвітайлов, який аналізує зокрема і польсько-українські відносини, в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що аналогічні ситуації з українцями — «ще не пік».

«Я вважаю, що, на жаль, це — ще не пік. Це визнають і самі поляки. Спікер Сейму сказав, що полювання на українців у Польщі триває, сказав про те, що країна дійсно рухається у якомусь не тому напрямку. Він сказав, що у цього є конкретні імена, згадував ситуацію в автобусі, де напали на українських дівчаток, і про іншу ситуацію з побиттям підлітка», — каже Максим Несвітайлов.

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До цього він додав таку власну думку: «Низка польських політиків вирішили осідлати цю тематику. Україна не мовчить з цього приводу, реагує. Складно сказати про те, як можна вийти з цього досить швидко, оскільки поляки налаштовані на ескалацію. Обговорюється те, що з польських освітніх закладів буде прибиратись український компонент. Зараз у Польщі правими силами активно просувається «антибандерівська розписка» про лояльність — тобто просувається те, що українці мають підписувати такий документ для того, щоб засудити діяльність ОУН-УПА, щоб визнавати волинську трагедію геноцидом, скоєним українськими націоналістами, просувається ідея відмови від героїзації Степана Бандери, Романа Шухевича. Загалом те, що роблять зараз у Польщі вказує, на жаль, виключно на те, що ситуація ще не сягнула піку».

На думку Несвітайлова, українцям, які мандрують через Польшу, можливо, варто розглянути для своїх поїздок інші маршрути.

На питання про те, а що саме може стати піком, політолог відповів так: «Мені б не хотілось уявляти, що це взагалі може трапитись. Відверто кажучи, я сподіваюсь, що відбудеться деескалація. Для цього достатньо, щоб Польща перестала додавати моментів ескалації. Але я не виключаю, що можуть статись масові конфлікти — українців в Польщі зараз багато. Найболючіше така конфронтація може завдати удару по стратегічній співпраці. Польща і Україна зацікавлені у тому, щоб співпрацювати, будувати безпековий альянс».

На думку Несвітайлова, у відновленні дружніх стосунків між країнами посередником могла б стати, наприклад, католицька церква.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що не так у ставленні поляків до України. Українці в Польщі вважають, що ставлення поляків змінилось — експерт назвав ключові сценарії.

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