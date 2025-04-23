У багатоповерхівці Києва обірвався ліфт з людиною всередині: що відомо

У Києві обірвався ліфт / © УНІАН

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У житловому будинку Києва обірвався ліфт з пасажиром в кабіні. Надзвичайна подія трапилася у Шевченківському районі столиці. Люди стверджують, що кабіна пролетіла декілька поверхів, а потім зупинилася аж на другому.

У Мережі повідомляють, що в середину кабіни потрапило каміння та публікують фото пошкодженого механізму підйомника.

У Департаменті муніципальної безпеки підтверджують факт НП та додають, що подія трапилася ще 19 квітня.

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«В будинку на вулиці Січових стрільців дійсно через обрив тросу обірвався ліфт. Це сталося на шостому поверсі, а на четвертому – підйомник зупинився. Спрацювали гальма. В цей момент у кабіні знаходилася молода дівчина, вона не постраждала, але дуже сильно налякалася», - розповіли ТСН.ua у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Там додають, що зараз ліфт закритий на ремонт, експерти проводять технічну перевірку та встановлюють причину обриву тросу.

У Департаменті зауважують, що керуючим компаніям у місті доручено перевірити технічний стан ліфтів.