У Бахмуті росіяни використовують військовополонених, щоб підібратись до українських позицій

Окупанти намагаються наступати на Бахмут, аби покращити своє тактичне положення - розрізати наш фронт. Але їм це не вдається, своїми життями українські воїни стримують навалу, йдеться в ТСН.

Артилерійська канонада стоїть над містом, свист снарядів і вибухи відлунням і скалками відбиваються від стін багатоповерхівок і приватних обійсть. “Найважче бачити, що тут відбувається, як вони все знищують, взагалі випалюють. Не лише б’ють по нас - це зрозуміло, а б’ють також по мирних, самі бачите - все зруйноване”, - кажуть бійці, які тримають тут фронт.

Окупанти вдень і вночі по кілька разів на добу штурмують наших оборонців. Людські маси окупантів розчиняються в донецькій землі. Перший ешелон вагнерівці і мобілізовані, другий -регулярна армія - так щоразу, хвиля за хвилею. “В них проблем з людьми немає, скільки їм треба, стільки відправляють. Треба на 8 годину 300 чоловік - відправили, розбили їх, розмотали. На 7 ранку треба 200 чоловік, ще назбирали 200. Вони як звірі, в них виходу немає, або йдуть вперед і мають успіх, якщо вибивають, якщо не мають, то тікають і їх тоді їхні “загранотряди”, - розповідають військові.

Щойно наші дрони помічають рух у ворога у посадках, у справу вступають мінометники. Порохові заряди на міні, капсулі забиті, міна у ствол. “Мотивовані на 12 балів, ми ж розуміємо що на своїй землі, нам нікуди відступати, будемо до останнього обороняти”, - переконують бійці.

Скільки за день вистрілюють мін, хлопці навіть не рахують. Головне влучити в ціль і прикрити нашу піхоту. Війна довкола Бахмуту - це війна буквально за квадратні метри. Війна хитрощів та нових тактик. “В день мобілізовані, вночі вагнерівці. Вони мають нічні прилади, в них багато таких, вони навіть беруть наших полонених пускають вперед. Виходить іде наш чувак з піднятими руками. Каже, що з якоїсь там бригади, а за ним йде троє людей. Такою тактикою вистрілюють”, - розповідають бійці.

Без електрики, води і тепла у прифронтовому місці залишаються люди - жінки, діти і літні люди. Тому навіть, коли окупанти місто розносять на друзки, на вулицях десь можна зустріти відчайдухів.

Російські окупанти не надто вибирають цілі стріляючи по місту - багатоповерхівки, дитячі садочки і стадіони - все знищено. У повітрі стійкий запах пороху і чаду. Місто, яке окупанти планували захопити ще улітку стоїть під українським прапором - понищене, але не скорене.

Читайте також:

Генерал української армії - про загрозу наступу з Білорусі: "Хочуть створити передумови для війни"

Путіну подобається вбивати: чи може він закрити кордони й офіційно оголосити війну - відповідь експерта

Чому США та союзники не поспішають надавати наступальну зброю Україні: пояснення Жданова