У Бахмуті залишилась бригада ДСНСівців, які гасять пожежі від прильотів і рятують місцевих з-під завалів

В оточеному вогнем війни Бахмуті загін ДСНСників досі гасить пожежі, розбирає завали і витягує з-під них людей. Попри обстріли і руйнування ці люди лишаються на своїх робочих місцях вже 11 місяців поспіль і виїжджають на виклики, здавалося вже туди, куди можуть пробратися лише армійці, йдеться в ТСН.

Юрій, Микита та Олександр - місцеві, вони залишаються на чергуванні у рідному Бахмуті. Їхній єдиний залізний кінь – пожежна машина, вже трохи понівечена прильотом снаряду. “Прилетіло у фасад і осколками розбило скло”, - показують рятівники.

З ними працює пес, якого звати просто - “Вівчарка”. Вони єдині лишились у Бахмуті і гасять пожежі після прильотів, а ще розбирають завали після влучань російської артилерії та витягають з-під них людей. “Залишились ще місцеві, які дуже стійкі, загартовані. Важко працювати”, - каже начальник загону ДСНС Юрій Галич.

Підрозділ цих хлопців врятував і стареньких, яких травмувало осколками російського снаряду, їхній знімок, зроблений фотокореспондентом із Нідерландів Енді Ван Васель, облетів світ. Фото в перші секунди після публікації розлетілось у соцмережах. Про цей знімок написала навіть дружина президента України Олена Зеленська, у своєму “Твіттері”: «Ракета знищила будинок цієї пари. Це забрало їх щасливе безтурботне майбутнє. Але є те, що Росія не змогла в них забрати. Один одного».

Своїм порятунком, а відтак і життям ця літня пара завдячує саме місцевим ДСНСникам. “Сильних руйнувань не було, завалів не було. Осколкові поранення - були пошкоджені обличчя, руки. Без пожежі там, без горіння було”, - пригадують рятівники.

В місті, де не змовкають вибухи, хлопці по звуку вже визначають, що і куди летить. “Це прильот. Це для нас уже звично. Це район або Забахмутки або Опитного. Десь там. Це ще далеко. Якщо швидко вихід і прильот – це танк працює. 150 від 200-го калібру можна відрізнити. РСЗО також”, - просто під час інтерв’ю кажуть хлопці про обстріли, до яких вони наче вже не зважають.

11 місяців війни, як їхнє чергування перетворилось в один суцільний робочий день. Їхні сім’ї далеко, помешканя пошкоджені обстрілами, а місце роботи – новий дім. Вони не поїхали, кажуть, наказу немає і бажання полишати рідне місто теж. “Допомагати треба. Ми також є великою надією для місцевих. Якщо ДСНСники тут, значить це як представники влади. Значить, держава не кинула. І піклується та робить все, щоб захистити”, - кажуть рятувальники.

Пожежна частина стала “Пунктом незламності”, куди приходять люди, аби взяти технічної води і якоїсь їжі, сюди з’їжджаються волонтери. “Це наш дім і ми намагаємось, хоч щось врятувати”, - кажуть в ДСНС.

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