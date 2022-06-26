У баварському замку в Баварії збираються лідери "Великої сімки”: говоритимуть про війну в Україні

У баварському замку в Баварії збираються лідери "Великої сімки”: говоритимуть про війну в Україні

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу обговорюватимуть, як у подальшому підтримувати Україну та як подолати шкоду, яку російська війна завдає всьому світові.

Лідери країн "Великої сімки" збираються на зустріч у Німеччині. Саміт розпочинається у неділю, 26 червня.

Про те, чого очікувати від нього Україні розповіла в сюжеті ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

Старовинний замок Ельмау у Баварських Альпах вже вдруге обирають для проведення саміту "Великої сімки" з міркувань безпеки. Охорону в невеличкому містечку забезпечують понад 18-ть тисяч поліцейських - це майже вдесятеро більше, аніж тутешніх жителів.

Ідилічні пейзажі, якими милуватимуться лідери з вікон замку, різко контрастують з тими проблемами, які вони спробують вирішити.

Вперше лідери семи найпотужніших країн світу збираються неподалік України, де триває повномасштабна війна, ефект від якої вже неабияк відчутний, як сказав у суботу, 25 червня, господар саміту - німецький канцлер.

Звичні теми, як-от подолання бідності чи боротьба зі змінами клімату, потіснила війна. Точніше, проблеми, які вона спричинила. Пальне, електроенергія, продукти харчування - дорожчають у всіх європейських і не тільки країнах. "Велика сімка" думатиме, як запобігти глобальній кризі. Водночас іти на поступки Росії не збирається.

Лідери найвпливовіших економік світу міркуватимуть над довгостроковим планом підтримки України - своєрідним аналогом плану Маршалла, за яким відновлювалася після Другої світової війни Європа. Думатимуть, що робити з голодом, який насувається через заблоковане росіянами українське зерно.

У неділю, 26 червня, очільники країн "Великої сімки" прибудуть на саміт вертольотами, які сідатимуть простісінько перед замком.

Лідери "Великої сімки" збираються на саміт

Читайте також: