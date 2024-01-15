У Бельгії вивчають українську: іноземці розповіли, чому ця мова популярна

Українську мову почали вивчати у Бельгії. Студенти у містечку Льєж на території величезної "мовної" альма-матері тепер можуть вивчати українську мову.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

У бельгійському містечку Льєж на території величезної "мовної" альма-матер викладають з десяток мов. Від англійської та німецької, звичних у Європі, до більш екзотичних - арабської, китайської, російської.

Відтепер у цьому мовному інституті можна вивчати також і українську і такі курси є затребуваними.

Бельгійцям складно з українською, оскільки наша мова кирилична. Її тут викладає Віталій, який уже 20 років живе у Бельгії. Віталій – професійний вчитель і викладав в Україні саме українську. Тепер навчає своїй мові з нуля іноземців на прохання адміністрації закладу, що стикнулась із неабияким попитом на цю мову.

Курси української у Бельгії

"Сюди приїхало чимало ваших співгромадян – як біженці. З ними контактують місцеві. Приміром, соціальні працівники чи представники центрів зайнятості, чи просто пересічні люди. Вони зацікавлені в тому, щоби вітати людей тут їхньою мовою! Й це важливо – біженці не знають французької", - каже Веронік Мюллер, директорка мовного інституту у Льєжі

Проєкт з огляду на його актуальність погодилася фінансувати місцева влада. У вересні набрали дві групи студентів по півтора десятка кожна.

"Коли була війна у Сирії – там, 2012 чи який рік, – дуже великий інтерес зріс до арабської мови. Вони сподівалися на оцей феномен, тому що чути ж Зеленського без перекладу на бельгійському телебаченні кожен день, людям цікаво, що це за мова", - каже Віталій Єреміца, викладач української мови.

Мотивація навіщо знати українську – різна. Як і вік студентів, а також їхня база.

"Мої батьки – українського походження. Я трохи знайомий із мовою, але хочеться більше, а можливості брати уроки не було", - каже студент Сімон.

"Родина мого коханого україномовна. Сподіваюсь, мені стане легше розуміти їх і говорити", - каже студентка Аліс.

"Я почав вивчати українську з цікавості, це абсолютно нова мова", - каже Тьєрі.

"Моя дружина – українка. Вона вільно говорить французькою. Але хочу з нею розділити і її мову та культуру. А також поговорити як слід з її родиною, що лишається в Україні", - пояснює Венсан.

Та більшість опинилася за партами все ж через війну. Говорити з біженцями, втішати їх і допомагати. А ще дізнатися про Україну більше мовою оригіналу.

"Я подумала, слід вивчити мову, щоб зблизитися з людьми, які проходять крізь такий жахливий момент у своєму житті. Хотіла би познайомитися з їхньою культурою ближче. І знайомлю їх із нашою – я допомагаю українці вивчити нашу мову – французьку", - каже Жаннет.

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Нагадаємо, Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року.

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