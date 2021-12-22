У Бельгії в посилках з іграшками і консервами виявили наркотики на десятки мільйонів євро

Загалом цього року у Бельгії вилучили понад 6 з половиною тонн наркотичних речовин.
Бельгійська поліція провела рейд поштовими відділеннями і виявила наркотики на десятки мільйонів євро - вони були у дитячих іграшках та консервах.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Наркоділки, як кажуть правоохоронці, стають дедалі винахідливішими, контрабанду пересилають під виглядом звичайних посилок.
Загалом цього року у Бельгії вилучили понад 6 з половиною тонн наркотичних речовин. Це утричі більше, ніж минулого року.
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