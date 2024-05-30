У Берліні сталася масштабна аварія за участі люксової української автівки: деталі шокують (фото)

Фотографії з місця події показують силу удару: перед автівки був повністю зім'ятий.

Масштабна аварія за участі української автівки сталася у Берліні. Молоді люди вночі гасали на великій швидкості на машині BMW преміум-класу і не впоралися з керуванням. Машина вдарилася об бетонну огорожу і загорілася. Молода жінка загинула на місці, 25-річну дівчину і двох чоловіків 25-ти і 27-ти років доправляли до лікарні на гелікоптерах. Автівка була на українських номерах, чи перебували в машині українці поліція поки що не повідомляє.

Про це йдеться у новинах ТСН о 19:30.

Ця аварія шокувала берлінців.

Уночі 29 травня, машина BMW на українських номерах на високій швидкості втратила керування. Тоді її розвернуло на 180 градусів і вона влетіла у бетонну загорожу і загорілася. Фотографії з місця події показують силу удару: перед машини був повністю зім'ятий.

Перед машини був повністю зім'ятий / Фото: ТСН.ua

Одна жінка загинула на місці. Ще в машині перебували двоє чоловіків віком 25 і 27 років, і дівчина 20 років. Одному із пасажирів вдалося самостійно вибратися з машини, інші двоє були затиснуті. Рятувальники визволяли їх із пастки спеціальними приладами.

Водночас двоє поліцейських отруїлися димом.

Пасажири наразі в лікарні у важкому стані. Хто вони і якої національності, поліція Берліна поки не коментує. Особа загиблої жінки не встановлена.

Поліція виходить із того, що молоді люди вночі влаштували одиночні перегони і розігналися на центральному бульварі Берліна, де через будівельні роботи наразі встановлене обмеження швидкості 30 кілометрів за годину.

Молоді люди вночі влаштували одиночні перегони / Фото: ТСН.ua

Хто був за кермом автомобіля, також сказати неможливо.

Новина про смертельну аварію української автівки преміум-класу через перевищення швидкості у центрі Берліна викликала дуже жваве обговорення у німецьких соціальних мережах.

Гасали на швидкості на люксовому авто! Страшна аварія в Берліні! Смерть і потрощені тіла!

Нагадаємо, у Польщі на смерть розбилися неповнолітні українці: тікали від поліції на шаленій швидкості.

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