У Берліні сталася масштабна аварія за участі люксової української автівки: деталі шокують (фото)

Фотографії з місця події показують силу удару: перед автівки був повністю зім'ятий.
Масштабна аварія за участі української автівки сталася у Берліні. Молоді люди вночі гасали на великій швидкості на машині BMW преміум-класу і не впоралися з керуванням. Машина вдарилася об бетонну огорожу і загорілася. Молода жінка загинула на місці, 25-річну дівчину і двох чоловіків 25-ти і 27-ти років доправляли до лікарні на гелікоптерах. Автівка була на українських номерах, чи перебували в машині українці поліція поки що не повідомляє.
Про це йдеться у новинах ТСН о 19:30.
Ця аварія шокувала берлінців.
Уночі 29 травня, машина BMW на українських номерах на високій швидкості втратила керування. Тоді її розвернуло на 180 градусів і вона влетіла у бетонну загорожу і загорілася. Фотографії з місця події показують силу удару: перед машини був повністю зім'ятий.
Одна жінка загинула на місці. Ще в машині перебували двоє чоловіків віком 25 і 27 років, і дівчина 20 років. Одному із пасажирів вдалося самостійно вибратися з машини, інші двоє були затиснуті. Рятувальники визволяли їх із пастки спеціальними приладами.
Водночас двоє поліцейських отруїлися димом.
Пасажири наразі в лікарні у важкому стані. Хто вони і якої національності, поліція Берліна поки не коментує. Особа загиблої жінки не встановлена.
Поліція виходить із того, що молоді люди вночі влаштували одиночні перегони і розігналися на центральному бульварі Берліна, де через будівельні роботи наразі встановлене обмеження швидкості 30 кілометрів за годину.
Хто був за кермом автомобіля, також сказати неможливо.
Новина про смертельну аварію української автівки преміум-класу через перевищення швидкості у центрі Берліна викликала дуже жваве обговорення у німецьких соціальних мережах.
Нагадаємо, у Польщі на смерть розбилися неповнолітні українці: тікали від поліції на шаленій швидкості.
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