У Берліні українці вже можуть отримати паспорт і права, але бракує українського Інтернету

У Берліні запрацювало найбільше відділення паспортного сервісу «Документ» за кордоном, де можна зробити закордонний паспорт, внутрішню ІD-картку та обміняти водійські посвідчення.

Майже тисяча українців за день можуть отримати паспортний сервіс у Німеччині - центр «Документ» відкрили в Берліні. Там можна зробити новий закордонний паспорт, національну ІD-картку та обміняти водійські посвідчення. Паспортний сервіс уже працює в містах Польщи, Туреччини, Словаччині й Чехії, утім відділення у Берліні стало найбільшим за кордоном. Працюють поки в тестовому режимі в порядку живої черги і величезного попиту, йдеться в ТСН.

Від перших днів роботи перед паспортним сервісом у торгівельному центрі Берліна “Трептовер Парк” величезна черга українців. Наталя, щоби потрапити сюди їхала вночі із Гановера. “Ми приїхали вночі, потяг був о першій, ну транспорту не було, пішки пройшли, вночі приїхали, о шостій ранку були тут, і були номер 72”, - розповідає вона.

Посол України в Німеччині перерізає стрічку і просить скоротити урочистості, бо люди чекають. Першими сюди пускають людей із інвалідністю та наймолодших громадян України. Попит на паспортні послуги в українські консульства величезний. “Ми порахували, що якби б ми працювали 7 днів на тиждень, 24 години на добу, то нам знадобилося б 6 років, щоби пропрацювати всі заяви”, - каже посол Олексій Макеєв.

У Берліні запрацювало найбільше відділення паспортного сервісу «Документ» за кордоном, де можна зробити закордонний паспорт, внутрішню ІD-картку та обміняти водійські посвідчення. Все працює, як у відділеннях в Україні. “Також можна буде звернутися і подати заявку на пересилку паспорту зробленого в Україні на початку війни, це дуже актуально, якщо людина перед війною подалася і паспорт уже в Україні, але не встигла отримати і вже тут, або були випадки, коли паспорт залишився на тимчасово окупованій території, то вироблені в міграційній службі механізми можна буде цей паспорт, який втрачений, анулювати, замість нього отримати новий”, - пояснює директор департаменту організації основної діяльності Сергій Козаков.

Згодом тут введуть запис в електронному вигляді. Центр розпочав роботу у тестовому режимі і зіткнулися із класичними для Німеччини технічними несправностями. “Ми мали би відкрити тут ще годину тому, але в німецьких провайдерів проблеми з Інтернетом, я завжди кажу, як так трапляється, що бомблять Україну, а Інтернету нема в Берліні. Хлопці молодці, зараз поставили відомий нам “Старлінк” і в аварійному режимі працюють. Українці круті, вони зможуть знайти вихід з будь-якої ситуації, вже почали приймати тут наших громадян, якщо треба проведемо Інтернет України”, - сміється посол.

За день у цьому берлінському центрі зможуть приймати до тисячі українців, це полегшить життя багатьом співгромадянам.

Вже тут піврічна Мір’ям хоч і народилася в Берліні, уже отримує свій найперший український паспорт. “Сьогодні робили для дитини закордонний паспорт, перший у нас буде, перший документ громадянина України вже отримали тепер”, - каже Айше Бектемірова.

Українців просять уважно перевіряти і брати з собою весь список потрібних документів. Виготовлення нового закордонного паспорта має тривати місяць-півтора. Центр працює від 9 до 18 години.

У Німеччині незабаром планують відкрити мобільний паспортний сервіс також на заході країни, попередньо у місті Кельн.

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