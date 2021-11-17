У Білій Церкві чоловік сокирою погрожував родині, а потім обіцяв підірвати багатоповерхівку

У Білій Церкві чоловік сокирою погрожував родині, а потім обіцяв підірвати багатоповерхівку

З'ясувалось, він має певні психічні розлади

У Білій Церкві чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку газом. 55-річний зловмисник зачинився у своїй квартирі. З сокирою в руках він кидався на рідних.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Копи терміново евакуювали мешканців сусідніх квартир: вивели 60 людей. Також відключили будинок від газопостачання та електроенергії. А потім штурмом зайшли до квартири. На спецпризначенців зловмисник кинувся з сокирою.

Чоловіка затримали. Згодом, з'ясувалось, він має певні психічні розлади. А також раніше вже притягувався до відповідальності.

У Білій Церкві 55-річний чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку газом | Новини України

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