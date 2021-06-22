У Білогородці стався потужний вибух у багатоповерхівці: деталі смертельного інциденту

Одна людина загинула.

Фахівці почали досліджувати, через що в Білогородці Київської області стався вибух у 5-поверховому будинку.

Розрив пролунав напередодні вдень на третьому поверсі, а потім почалася пожежа. Вогонь швидко поширився, дістався горища й охопив останній поверх. На згарищі виявили тіло 47-річного чоловіка. До лікарів звернулися 14 потерпілих мешканців дому, трьох із них шпиталізували.

Що відбувається наразі на місці інциденту - у сюжеті ТСН.16:45.

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Від самого ранку мешканці згорілого будинку збираються разом. Відтепер бесідка - єдине їхнє приміщення з дахом над головою. Лілії за кілька днів народжувати, а куди вести їй свою дитину - вона й не знає. Її квартира на п'ятому поверсі згоріла вщент, а ще там залишилися документи.

Білогородська сільрада відкрила погорільцям клуб, щоб ті могли переночувати хоча, але усіх розібрали сусіди, родичі, просто чуйні односельці. Керівниця сільради збирає заяви від потерпілих. Каже, що за програмою "Турбота" максимальна сума на відшкодування житла - 50 тисяч гривень.

Група експертів зайшли до під'їзду вже після 12:00. Фахівці мають визначити, чи не пошкоджені несучі стіни, що з перекриттями. Судмедексперти та вибухотехніки ж беруться за квартиру, в якій стався вибух. Вже відомо, що там арендував житло 47-річний чоловік. Він називався сантехніком, часто приносив туди різні будматеріали, а ще випивав. Що саме рвонуло, невідомо. Чоловік загинув на місці.

Квартира, в які стався потужний вибух, вигоріла вщент. Наразі там експерти намагаються встановити причину інциденту.

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