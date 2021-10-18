"У Білорусі не вчать ні у школах, ні у ВНЗ": як у Львові білоруси вивчають українську та рідну мови

"У Білорусі не вчать ні у школах, ні у ВНЗ": як у Львові білоруси вивчають українську та рідну мови

Білоруси переконують, що потрібно знати мову країни, в якій живеш.

Рідна мова для білорусів-втікачів. У Львові Білоруський кризовий центр відкрив школу, де біженці з сусідньої країни вивчають те, про що на батьківщині і не мріяли. Нинішні учні - лише ті люди, які вимушено виїхали з Білорусі через репресії та загрозу для життя.

Про це 18 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.12:00.

З вітання білоруською розпочинається урок в класі, де за партами лише дорослі. Всі вони - білоруси-втікачі.

"Я у Львові з кінця квітня, з Білорусі ще раніше вилетів, я не можу сказати докладно, які обставини були в мене, що примусили виїхати, але можу сказати, що це будо дуже небезпечно", - каже громадянин Білорусі Костянтин.

Кості – 27 років, він IT-фахівець. Своє прізвище не називає, чому саме поїхав з Білорусі - не уточнює, бо боїться за рідних, які там залишилися. За півроку в Україні хлопець самостійно вивчив українську, а тепер у школі покращує знання, зокрема граматику.

Новини України: у Львові білоруси вивчають українську та білоруську мови

"Якщо ти їдеш в якусь іншу країну, ти маєш вчити мову цього народу нації, в якій ти будеш жити", - каже громадянин Білорусі Костянтин.

Українську викладає львівський журналіст та волонтерка, а от білоруської вчать самі білоруси-втікачі. Пан Олесь – доцент, на батьківщині був керівником товариства білоруської школи.

"Довелось все кинути і шукати притулку на українській землі. Товариство білоруської школи обвинувачується у протестах 2020-2021 років", - каже громадянин Білорусі Олесь Лозка.

Трохи більше, ніж за рік після тамтешніх виборів, з Білорусі до України через переслідування втекли кілька тисяч людей. І тут багато з них почали вчити рідну мову. Адже У Білорусі білоруську не вчать ні у школах, ні в вишах. Її витіснила з вжитку російська.

"Коли підходиш до банкомату, то вибір мови - російська, англійська, білоруська. То та кнопка, де російська - "відполірована", а білоруська, як нова, ніхто не користувався. Мова живе, поки є носії", - каже громадянин Білорусі Олексій Шкурдюк.

Ці мовні заняття відвідує близько двадцяти людей. Уроки безплатні. Їх проводять раз на тиждень.

"Усі пробілоруські та білоруськомовні були названі п'ятою колоною і в більшості змушені були їхати. Коли ви приїжджаєте в іншу країну, ви повинні знати її історію", - каже керівник Білоруського кризового центру в Львові Олексій Франкцкевич.

У Львові нині за офіційними даними живе понад шість сотень білорусів. І такі зустрічі, кажуть, допомагають їм підтримувати один одного.

Нагадаємо, Польщі колишнього прикордонника запідозрили в співпраці з білоруським КДБ.

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