У Боромлянській громаді продовжують знаходити закатованих людей: яка ситуація у Сумах та області 7 квітня

У Боромлянській громаді продовжують знаходити закатованих людей: яка ситуація у Сумах та області 7 квітня

Продовжується розмінування територій, які були під окупацією.

Ніч у Сумах та області минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. Звільнені громади продовжують оговтуватися від навали окупантів, там продовжують знаходити закатованих мирних людей.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 6 квітня.

Ситуація у місті Суми

Ніч проти 7 квітня у місті минула спокійно. У Сумах продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини, лікарні та комунальний транспорт.

У обласному центрі подовжили час руху транспорту. Тролейбуси та автобуси перевозитимуть пасажирів від 7:00 до 18:00. Усього працює 8 тролейбусних та 4 автобусних маршрути.

"Укрзалізниця" від четверга, 7 квітня, відновлює рух приміських потягів від Харкова до Сум. Потяг №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27. Відправлення із Сум потяга №6268 відбуватиметься о 14:00, прибуття до Харкова - о 19:09.

У вишах Сум відновлюється освітній процес, студенти повертаються після перерви до дистанційного навчання.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що в області продовжуються відновлювальні роботи після навали окупантів, працюють і дистанційно навчають дітей у 349 школах (із 375).

"Три лікарні у Сумах отримали комплекти Старлінків для забезпечення зв’язком. Також лікарні області продовжують отримувати необхідне медичне оснащення і ліки. Надаємо допомогу підприємствам, які постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російських військ. Економіка області має працювати, для цього робимо усе можливе у військовий час", - зазначив очільник області.

Щодо ситуації у районах:

Конотопський район

У Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення – розглядають. Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок, про це сьогодні заявив Артем Семеніхін, голова Конотопської громади. В районі також працюють над відновленням автобусного сполучення між громадами.

У селі Слобода, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Снаряд знешкодили, загрози населенню він не становить.

Охтирський район

Найбільш постраждалі громади перебувають саме в цьому районі, тож і роботи тут багато. В самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків. Продовжуються роботи по місту: розбирають завали та сміття після бомбардувань.

У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів. А ще, відновлюється робота міської лікарні, яку росіяни обстріляли з танків. На "шоколадній фабриці" продовжуються роботи з розчистки території: тут чимало замінованого, росіяни саме тут влаштували собі одне з місць перебування. Енергетики працюють постійно, аби електроенергія була у всієї громади.

У Боромлі з'явилася електроенегрія по всій території, окрім одного будинку на 5 квартир. На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав'язане обличчя та зв'язані руки, на правій нозі – рвані рани. Особа загиблого досі ще не встановлена. Цими випадками займається прокуратура.

Сумський район

В районі продовжують відновлювати автобусне сполучення між громадами, у самих Сумах - подовжили час руху транспорту. У вишах Сум відновлюється освітній процес, студенти повертаються після перерви до дистанційного навчання.

Роменський район

У районі Липової Долини українські військові збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави. Рештки ракети впали на цю територію. Також іде активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів, повідомив голова Роменської РВА Денис Ващенко. На території району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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