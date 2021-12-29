У Бразилії велика повінь може затопити 116 міст, адже 5 дамб на межі руйнування

Найбільше потерпає штат Баїя.

У Бразилії, яка потерпає від повеней, оголосили надзвичайний стан, адже в зоні лиха 116 міст. Найбільше потерпає штат Баїя - там кажуть, що це найбільша катастрофа за всю історію регіону.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Бразильське містечко Ітамбе затопило на Різдво, й зараз вода вже зійшла. Вона залишила по собі лише горе – місцеві втратили все. 81-річна Віторія Роча плаче посеред руїн. В неї більше немає дому, лише купа мокрих пожитків. «Сусід, чий дім знесло водою, прибіг пізно ввечері. Я спершу не повірила, але визирнула у вікно і побачила, що скоро буде і моя черга. О третій ночі приїхав похресник і забрав мене. І от тепер я не маю нічого, і навіть жити тут страшно», - каже жінка.

А от 37-річна Юліана Рейс приїхала до Ітамбе до батьків на Різдво після кількамісячної розлуки через карантинні обмеження. Замість тихого сімейного свята вони плавом рятувалися із затопленого будинку. «Ми хотіли, щоб це було Різдво нашої мрії. А он як обернулося. Молюся, щоб всі залишилися живі», - каже жінка.

У штаті Баїя дощить уже місяць. Велика вода зруйнувала дві греблі, й ось зараз може прорвати ще п'ять. Повністю затоплені десятки міст, загиблих більше двадцяти осіб, а евакуйованих уже 50 тисяч, і це ще не кінець - рятувальники дісталися не всюди. Чекаючи на допомогу, люди піднімаються з поверху на поверх - все вище й вище. Їжу та воду їм скидають із гелікоптерів.

Такого потужних сезонних злив у Бразилії не було вже три десятки років. Спричинив їх природний феномен "Ла Нінья", який знизив температуру Тихого океану та вплинув на погоду. Збитки наразі важко оцінити: виглядає так, ніби Баїя постраждала від бомбардування, каже губернатор штату.

У Бразилії оголосили надзвичайний стан через катастрофічну повінь | Новини світу

«Уряд виділив нам 14 мільйонів доларів. Однак цього мало - не вистачить навіть на ремонт доріг. Не кажучи вже про п'ять тисяч будинків, які треба буде звести з нуля. Я прошу від уряду адекватної допомоги», - заявив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже висловив співчуття Бразилії від імені українського народу.

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