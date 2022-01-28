У Британії 100-річний ветеран проїжджає близько ста миль на велосипеді на тиждень

У Британії 100-річний ветеран проїжджає близько ста миль на велосипеді на тиждень

Попри вік кидати улюблене заняття він не планує, і має пораду для новачків.

У Британії 100-річний ветеран Норман Грегорі не дозволяє віку стати на заваді улюбленому заняттю - їзді на велосипеді.

Про це йдеться 28 січня в ефірі ТСН.Ранок.

Чоловік живе у мальовничому селищі у графстві Саффолк на сході країни. Для подорожей обирає сільські дороги, не забуває подбати про безпеку, а тому одягає світло-відбивний жилет. За тиждень Грегорі проїжджає близько ста миль — це понад півтори сотні кілометрів. Утримати його від поїздок, каже пенсіонер, може хіба погана погода. Через це Норман став місцевою знаменитістю у своєму селі. Попри вік кидати улюблене заняття він не планує, і має пораду для новачків.

Британський 100-річний ветеран проїжджає близько ста миль на велосипеді на тиждень | Новини світу

Грегорі розповів East Anglian Daily Times, що почав кататися на велосипеді, коли йому було всього вісім років.

"Гімназія та мій дім були рівно за 10 миль одне від одного, тому я їздив на велосипеді 20 миль на день, п’ять днів на тиждень. З самого дитинства я їздив на велосипеді 100 миль на тиждень", — зазначає дідусь.

Ненадовго перервати своє улюблене заняття його змусила Друга світова. 1944 року Грегорі був збитий бомбардувальником Lancaster під час рейду над Дортмундом у нацистській Німеччині.

На запитання, що змушує його їздити на велосипеді досі, дотепний чолов'яга відповів: "Безумство".

Нагадаємо, що у Мексиці безкоштовно видають напрокат велосипеди.

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