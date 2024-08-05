У Британії спалахнули масштабні антимігрантські протести: з чого все почалось і що відомо

Британський уряд збирає екстрене засідання безпекового комітету після антимігрантських заворушень цими вихідними. Колотнеча почалася після загибелі трьох неповнолітніх дівчаток на танцювальному майстер-класі в містечку Саутпорт. Там почалb ширитися чутки, що нападником був радикальний ісламіст. Влада закликає протестувальників вгамуватися і погрожує рішучими заходами.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Британське місто Роттерхем цими вихідними стало справжнім осередком антимігрантської ненависті. Усе почалося біля готелю Голідей Інн Експрес, де мешкали біженці. Вбрані у балаклави, озброєні камінням та запалювальними сумішами протестувальники спершу оточили будівлю, а потім почали трощити вікна та підпалили електрогенератор. Декілька мітингувальникі увірвалися всередину установи.

Поліцію, що прийшли вгамувати натовп, активісти "покрили" відбірною лайкою і жбурляли усе, що попадається під руку. Акції прокотилися до передмістя Манчестера, Брістоля, Блекпуля, Ліверпуля, Халля та Болтона. У деяких місцях дійшло до розгрому магазинів.

У Британії спалахнули протести

Причиною народних хвилювань стало резонансне вбивство трьох неповнолітніх дівчаток. Минулої неділі до дитячої студії увірвався нападник із ножем, за чутками - чоловік був радикальним ісламістом.

17-річний підозрюваний Аксель Радукбана насправді народився в Британії, а от його батьки родом з Руанди. Британська преса виходить із заголовками - День сорому для багатонаціонального Сполученого Королівства, де приблизно 15 відсотків населення має не британське коріння.

Заворушення у Британії

На противагу антимігрантським протестам вийшли на акцію ті, хто виступають проти расизму. В руках тримали плакати з надписами тут раді біженцям і нацистькі покильки - геть з наших вулиць. Із терміновим зверненням до влади звертається британський премєр Кір Стармер. Політик звинувачує в заворушенням ультраправі банди. І пригрозив учасникам колотнечі наслідками. Додавши, що такі антимігрантські настрої не предствляють країну. Мер південного Йоркширу, де сталися сутички назвав це жорстокою розправою.

На противагу вийшов натовп з криками "Аллаху Акбар". Побоюються, що найближчим часом мішенню атак можуть стати мечеті в країні - вони можуть попросити допомоги у служб швидкого реагування - так повідомили в міністерстві внутрішніх справ. У результаті сутичок затримали майже 150 людей. Британський уряд заявив, що в понеділок відбудеться екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію.

У Британії спалахнули протести

У деяких містах поліції надали повноваження зупиняти і обшукувати усіх, кого вважають за потрібне і не випускати людей з певних районів міст. Тим часом лідери католицької, мусульманської, єврейської індуїстської та сикхської спільнот оприлюднили спільну заяву, в якій заявили, що серед їхніх спільнот нема місця ненависті.

Новини ТСН 12:00 5 серпня. Насильство на вулицях Великобританії та атака на Ізраїль в найближчу добу

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