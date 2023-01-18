У Броварах біля дитячого садочка впав гелікоптер: у поліції повідомили про загиблих

У Броварах під Києвом впав літальний апарат, внаслідок чого загорівся дитячий садок. У місцевій поліції повідомляють про потерпілих та загиблих.

У Броварах впав літальний апарат та загорівся дитячий садочок. Місцеві повідомляють, що будівля сильно палає. На місці вже працюють всі екстрені служби області.

Про це ТСН.ua розповіли в поліції Київської області.

"На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі. Більш детальна інформація буде пізніше", - розповіла речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Згодом у поліції додали, що внаслідок падіння літального апарата загинули 3 особи, ще 5 отримали поранення. Серед дітей постраждалих попередньо немає.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух - впав гвинтокрил поблизу дитячого садочка. Все, що відомо про інцидент, читайте у матеріалі ТСН.ua.