У Брюсселі чекають на Зеленського: на саміті обговорять санкції для Росії

Володимир Зеленський збирається до Брюсселя - про те, що в столиці ЄС вже цього четверга чекають на українського президента, написали одразу кілька авторитетних західних ЗМІ, посилаючись на поінформованих співрозмовників. Наводять і подробиці візиту, який не підтверджують офіційно, але до якого у євроінституціях уже готуються, розповідає ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

Якщо з відрядженням складеться, то Володимир Зеленський зможе зустрітися не лише з керівництвом євроінституцій, а й з усіма 27-ма лідерами країн ЄС одночасно - у них якраз у четвер позачерговий саміт, де порядок денний знову очолює Україна.

Він уже спілкувався з ними під час війни в цьому форматі, але виключно онлайн. У Єврораді напередодні підтвердили, що на високого гостя з України тут чекають. Її голова - Шарль Мішель - запросив Зеленського особисто долучитися до саміту. Втім, від надання подальших подробиць речник Мішеля утримався з міркувань безпеки.

Джерела й низка авторитетних західних ЗМІ пишуть, що ще однією зупинкою Зеленського в Брюсселі стане площа Люксембург, де розташований Європарламент. Український президент планує звернутися з трибуни до євродепутатів, і там уже почалися приготування до цієї події, пише Associated Press. Співрозмовники видання пояснили, що у планах Європарламенту передусім бути готовими до прийому Зеленського в разі, якщо він приїде.

Додаючи, що через безпекову ситуацію рішення про відрядження може ухвалюватися останньої миті.

Сам Зеленський минулого тижня, приймаючи лідерів євроінституцій у Києві, підтверджував бажання відвідати Брюссель, щоб висловити вдячність європейським лідерам за все, що вони вже зробили для України. Водночас сказав, поїде, якщо дозволить обстановка в країні й на фронті - на тлі того, що росіяни, як заявляє українське політичне й військове керівництво, хочуть реваншу. Якщо буде шанс отримати далекобійну зброю - Зеленський тоді підкреслив, що вона змінить хід війни, й знають про це, додав, в Україні, в Москві, а також у Брюсселі. Чи означає це, що таку зброю країни ЄС готові надати - жодні інсайди поки невідомі.

Український дипломатичний десант заявляв, що далекобійні ракети й бойові літаки - зараз у пріоритеті, і їх постачання спробують розблокувати в Мюнхені, де престижна конференція пройде наступного тижня. Наступного ж тижня і зустріч у Рамштайн-форматі.

Щодо саміту серед ключових тем, які там підніматимуться, - подальші антиросійські санкції. ЄС готує 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення, й польський дипломат висловлював незадоволення, що надто повільно.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось висловив розчарування тим, що в Брюсселі затягують процедуру. «На фоні тривожної інформації про можливий новий наступ Росії ми втрачаємо дорогоцінний час, за який Україна щодня платить жертвами цивільних і пошкодженою інфраструктурою» - заявив польський дипломат.

За словами Анджея Садося, європейська комісія не опрацювала санкційних пропозицій Польщі та країн Балтії і в останню мить скасувала минулотижневі зустрічі постійних представників.

Водночас стало відомо, що Байден відвідає Польщу нарикінці лютого. Візит може збігатися з річницею повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє видання NBC. Водночас медіа додає, що графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім.

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