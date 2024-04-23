“У Бучі ми зробили помилку!”: боєць ГУР розповів про великі втрати під час боїв за Київщину

Боєць Головного управління розвідки на позивний “Несмачний” брав участь у звільненні Київщини, повернувся у стрій після 13 місяців російського полону та продовжує виконувати завдання по знищенню окупантів.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів про помилку, яку військові зробили в Бучі на початку повномасштабного вторгнення, через що загинуло багато українських військових.

“У Бучі були наші перші бої. Ми втратили дуже багато хлопців, на жаль. Ми зробили, мені так здається, маленьку помилку — почали зустрічати ворога за межами міста, а не дали йому зайти на вулиці. Якби ми дали зайти на вулиці, їм було б тяжче робити маневри. Ми були на три групи поділені. Почався стрілецький бій з права, зліва, ми були посередині. Вийшло так, що ми поміж цих двох груп. Якби ми на п'ять хвилин раніше приїхали, весь удар, який пішов на ліво, ми б взяли на себе. А там поїхало кілька БТРів, і піхоти”, — розповів “Несмачний”

За його словами, помилка сталася через недостовірні дані, які військовим передали від тих, хто проводив розвідку.

“Дані, які нам дали, були не зовсім достовірними, на жаль. Люди, які проводили розвідку, дали не ті дані, які були. Якби ми знали, скільки їх в реальності, і скільки в них техніки, ми б робили все по-іншому… Робили все так, щоб перемогти. Не просто бій, а саме переважно виграти. На жаль, ми втратили дуже багато хлопців, які були на війні з 2014 року. Люди, які готові віддати життя за цю країну, а не казати, а “чому не діти депутатів, чому не депутати”, бо вони розуміли ціну”, — розповів військовий.

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