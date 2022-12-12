У Бучі, яка пережила російську окупацію, встановили новорічну ялинку (фото)

Серед мешканців провели опитування, чи треба встановлювати ялинку під час повномасштабної війни.

У Бучі під Києвом у понеділок, 12 грудня, завершують встановлювати новорічну ялинку на Київській площі.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

Перед тим, як встановлювати ялинку, у Мережі провели опитування. Думку мешканців спитав міський голова Анатолій Федорук та попросив написати її в коментарях. Більшість містян висловилися "за".

Варто зазначити, що ялинку та прикраси для неї встановлюють минулорічні. За словами мера, ілюмінацію на ялинці не вмикатимуть задля економії електроенергії.

"Тож новорічне свято не потягне особливих витрат. Зрозуміло, що таких святкувань, як в минулі роки, не буде. Дітям же потрібне хоч і невелике, але справжнє свято", - зазначив Федорук.

Фото: ТСН.ua

Ялинка у Бучі розташована поруч із центральним "Пунктом незламності" на Київській площі. Раніше ТСН.ua перевірив його роботу та інших пунктів у місті. Ми дізналися, чи є там світло, зв'язок, Інтернет, чи можна зігрітися, випити чаю та сходити до вбиральні.

Фото: ТСН.ua

Буча в російській окупації

Нагадаємо, Буча перебувала в російській окупації від початку повномасштабного вторгнення РФ. Російські військові на важкій техніці зайшли до міста зранку 27 лютого 2022 року. 31 березня окупанти залишили Бучу. За 33 дні окупації російські військові вбили та закатували сотні цивільних у місті. Масові вбивства отримали назву "Бучанська різанина".

Про трагедію в Бучі зніматимуть фільм

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