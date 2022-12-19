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У Бучі, яка пережила російську окупацію, засвітили новорічну ялинку (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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У Бучі, яка пережила російську окупацію, засвітили новорічну ялинку (відео)

Фото: ТСН.ua

Ялинку засвітили на День святого Миколая.

У Бучі на Київщині, яка пережила російську окупацію, ввечері 19 грудня засвітили новорічну ялинку. Дітям організували невелике свято у День святого Миколая.

Про це повідомляє журналіст ТСН.ua з місця події.

Маленьких мешканців розважали Святий Миколай, Грінч та різдвяний пряник. Вони разом засвітили ялинку та танцювали довкола неї.

Поруч із ялинкою на Київській площі для гостей працювали "Пункт незламності" та модульний будинок, де можна було зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися Інтернетом та зарядити електронні пристрої.

Тим часом частина Бучі залишається без світла понад 14 годин унаслідок російської атаки. У ДТЕК Київські регіональні електромережі кажуть, що навіть приблизні строки відновлення світла поки невідомі. На Київщині діють екстрені відключення світла. Їх тривалість передбачити не можуть.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що перед тим, як встановлювати новорічну ялинку, серед мешканців Бучі провели опитування. Більшість містян висловилися "за". Ялинку та прикраси узяли минулорічні, а ілюмінацію не вмикатимуть задля економії електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
603
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