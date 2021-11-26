"У будь-якому випадку на нашому боці": Зеленський повідомив, які країни готові підтримати Україну в разі нападу РФ

"У будь-якому випадку на нашому боці": Зеленський повідомив, які країни готові підтримати Україну в разі нападу РФ

Зеленський каже, що Україна отримала і публічно, і не публічно інформацію про підтримку від країн-партнерів.

Президент Володимир Зеленський розповів про підтримку країн у разі повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

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За його словами, партнери України, зокрема, США, Велика Британія, ЄС, Туреччина, Канада, вже висловили підтримку Україні. Утім, Зеленський уточнив, що інформації про те, який це матиме вигляд на практиці, у разі нападу РФ, він ще не отримував.

"Ми не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію від наших партнерів, від США, Британії, ЄС, Туреччини, Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і нас підтримають. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці я не знаю, чітких таких речей я не отримував", - відповів Зеленський на запитання.

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