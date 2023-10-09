У Буданова викрили план російських пропагандистів щодо продажу західної зброї терористам ХАМАС

У 2020 році російське МЗС хизувалося високими гостями з “Ісламського джихаду” — ще одним палестинським угрупуванням.

Щонайменше частково до атаки на Ізраїль причетна і Росія. Одна з ознак терористів — це їх показова публічність. Тож з першого дня війни вони поспішили продемонструвати свою силу.

Про це йдеться в ексклюзивному випуску новин від TSN.UA із посиланням на матеріали Reuters та WSJ.

"Ось тут оглядачі і помітили у їх руках російські новітні ПТРК “Корнет”. Підсобити у підготовці нападу на Ізраїль ті могли на численних зустрічах", — повідомляють журналісти.

У 2020 році російське МЗС хизувалося високими гостями з “Ісламського джихаду” — ще одним палестинським угрупуванням. Спантеличує і те, що атака розпочалась у день народження кремлівського диктатора Путіна. Можлива зміна вектору західної допомоги з України на Ізраїль стала б кращим подарунком для Путіна.

Палестинські бойовики продемонстрували, як підбили ізраїльський броньований автомобіль за допомогою російської протитанкової ракети "Корнет" Фото: Скрін відео пропагандистського каналу

Поки ж російська пропаганда спробує звинуватити Україну у підтримці ХАМАСу. Але цей план вже викрили у Буданова.

"Вуха" Москви

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", — заявили у ГУР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео випуску: Війна в Ізраїлі розгорається! Хто готував ХАМАС і як Буданов знайшов "вуха" Москви!

Нагадаємо, за заявою прем’єра Ізраїлю, країна змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу та відновить постраждалий район.

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