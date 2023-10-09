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У Буданова викрили план російських пропагандистів щодо продажу західної зброї терористам ХАМАС

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У Буданова викрили план російських пропагандистів щодо продажу західної зброї терористам ХАМАС

Можлива зміна вектору західної допомоги з України на Ізраїль стала кращим подарунком для Путіна / Фото: Associated Press

У 2020 році російське МЗС хизувалося високими гостями з “Ісламського джихаду” — ще одним палестинським угрупуванням.

Щонайменше частково до атаки на Ізраїль причетна і Росія. Одна з ознак терористів — це їх показова публічність. Тож з першого дня війни вони поспішили продемонструвати свою силу.

Про це йдеться в ексклюзивному випуску новин від TSN.UA із посиланням на матеріали Reuters та WSJ.

"Ось тут оглядачі і помітили у їх руках російські новітні ПТРК “Корнет”. Підсобити у підготовці нападу на Ізраїль ті могли на численних зустрічах", — повідомляють журналісти.

У 2020 році російське МЗС хизувалося високими гостями з “Ісламського джихаду” — ще одним палестинським угрупуванням. Спантеличує і те, що атака розпочалась у день народження кремлівського диктатора Путіна. Можлива зміна вектору західної допомоги з України на Ізраїль стала б кращим подарунком для Путіна. 

Палестинські бойовики продемонстрували, як підбили ізраїльський броньований автомобіль за допомогою російської протитанкової ракети
Палестинські бойовики продемонстрували, як підбили ізраїльський броньований автомобіль за допомогою російської протитанкової ракети "Корнет" Фото: Скрін відео пропагандистського каналу

Поки ж російська пропаганда спробує звинуватити Україну у підтримці ХАМАСу. Але цей план вже викрили у Буданова.

"Вуха" Москви

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.
Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", — заявили у ГУР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео випуску: Війна в Ізраїлі розгорається! Хто готував ХАМАС і як Буданов знайшов "вуха" Москви!

Нагадаємо, за заявою прем’єра Ізраїлю, країна змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу та відновить постраждалий район.

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Дата публікації
Перегляди
695
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