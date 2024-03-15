У Буковелі працює сучасний медичний центр, де лікують травми та кардіологічні хвороби: що кажуть медики

Хоч центр знаходиться на гірськолижному курорті, йдеться саме про медичну реабілітацію.

Понад дві сотні ортопедів й травматологів з цілої України з'їхалися на наукову-практичну конференцію на Прикарпаття. Там на базі медичного центру у Буковелі ділилися досвідом та обговорювали сучасні технології з діагностики, лікування та реабілітації - спортивних, побутових та мінно-вибухових травм, що зараз особливо актуально через російські атаки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пацієнт розповів, як його вилікували у медичному центрі на Буковелі

Пацієнт Віктор Даньков каже, що на грижу у хребті довго не зважав. Аж поки стало геть нестерпно. З роками ще й артроз в обох колінах додався.

"Вже 19 років як в мене захворювання спини", - каже Віктор.

Пігулки чи уколи вже не допомагали. Так він і опинився у медичному центрі, що посеред Карпат. За реабілітацію Віктора взялася ціла команда фахівців. Пресотерапія, бішофітні ванни, магнітотерапія, лазер, підводна витяжка тощо. Навіть кардіолог оглянув, коли пацієнт випадково обмовився, що в родині багато хто має проблеми з серцем.

"Турбували безсоння, постійний біль в спині незалежно - сиджу, стою чи лежу. Приїхав на реабілітацію - після 3 днів відчув полегшення", - каже Віктор.

Віктор під час процедури

Медики розповіли, як відбувається лікування пацієнтів

"Обов'язково залучаємо до роботи дієтологів, оскільки у пацієнтів із серцево-судинною патологією важливим фактором ризику є надлишкова вага та ожиріння. Також ми залучаємо і психологів. Це важливо, зокрема коли пацієнт має високий рівень депресії, це збільшує ризик серцево-судинних ускладнень удвічі", - каже докторка медичних наук, завідувачка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету Роксолана Нестерак.

Роксолана Нестерак.

Тут пацієнти з хронічними хворобами, побутовими, спортивними травмами опорно-рухового апарату, кардіологічними захворюваннями, а також - травмами після вибухів. Хоч центр знаходиться на гірськолижному курорті, йдеться саме про медичну реабілітацію. Адже обладнання дозволяє не лише поставити діагноз, а навіть провести серйозну операцію.

"Ми вивчили досвід найкращих європейських клінік, які надають весь спектр медичних послуг в умовах курорту. Проаналізували ринок медичних послуг в Україні, на основі зроблених висновків запросили до нас найкращих фахівців. Ми обладнали центр новим сучасним діагностичним та реабілітаційним обладнанням", - каже співзасновник лікувального-оздоровчого центру Олександр Ліщина.

Під час науково-практичної конференції провели операцію

А за цією операцією стежать кілька сотень ортопедів й травматологів з усієї України. Майстер-клас влаштували на базі центру в рамках науково-практичної конференції. Тема банальна лише на перший погляд - травма коліна. Однак перебільшити проблему важко - кажуть медики. В Україні зараз це найпоширеніша серед травм не лише суглобів, але й всього рухового апарату. Адже пошкодити коліно людина може навіть вдома, необережно присівши.

"Це і надлишкова вага, проблема як дітей, так і людей похилого віку. Люди намагаються нерегулярно займатися фізичними навантаженнями, у них слабі м'язи від нерегулярних навантажень. І під час навантажень вони отримують невеличкі травми - менісків чи інших м'яких тканини. І після того вони ходять-ходять, не звертаючи уваги на невеличкі больові синдроми, дориваючи, роблячи собі ще більші проблеми", - каже головний експерт МОЗ України за напрямом "Травматологія та ортопедія" Роман Деркач.

"Треба ряд заходів провести - клінічній огляд та зробити суміжні обстеження - рентген-діагностика є золотим стандартом в діагностиці", - наголошує Блонський Роман професор, президент ГО "Асоціація спортивної медицини".

У медичному центрі є стаціонар. Тож щоразу їздити сюди на реабілітацію пацієнтам не доводиться. Торік тут пролікували шістсот хворих. Але можливості стаціонару дозволяють провести повний курс лікування понад двом тисячам пацієнтів.

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Нагадаємо, чим зайнятися у Буковелі, якщо ви не катаєтесь на лижах.

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