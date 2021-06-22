У буковинському селі після руйнівного паводку утворилось величезне провалля

Власники садиби розповідають, що на місце вже приїздили геологи і виявили тут підземну річку.

На Буковині після потужної зливи 17 сіл буквально попливли. Подекуди рівень води сягав півтора метри.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Потужний потік змивав усе на своєму шляху. Мулом вкрило усю городину. Лише дивом ніхто не постраждав. Втім, у більшості осель нині величезні збитки. Меблі та техніка – все зіпсовано.

В обласній адміністрації тепер сподіваються на підтримку держави.

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А в селі Рукшин хата мало не пішла під землю. Там, просто на городі, після зливи утворилося величезне провалля. Воно майже упритул до будинку діаметром до 10 метрів і глибиною три метри. Цю величезну діру після зливи помітили жителі, коли вийшли на город. До хати від неї всього 20 метрів.

«Зранку вийшла і побачила таку траншею, перед цим гучний звук був, шуміло, страшно. Боїмося, бо двоє дітей. Бурлить, води не було, а зараз до двох метрів води», - каже жінка.

Фахівці кажуть, усе це наслідки природніх катаклізмів. Земля почала провалюватись від дощів, які ллють на Буковині останні тижні. Називають це карстовим проваллям. Це процес вимивання середнього шару грунту або поверхневими водами- як то дощ, або ж підземними - які піднялися від тих самих злив. Тобто фактично земля вимивається з глибини. І людям дуже пощастило, що діра утворилася під городом, а не під хатою. Інакше могли бути жертви.

Власники садиби розповідають, що на місце вже приїздили геологи і виявили тут підземну річку. Але чи не проходить вона просто під хатами, поки не знають.

Аби убезпечити селян, місце огородили. Фахівці кажуть, існує небезпека зсуву, тож жителів можуть евакуювати.

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