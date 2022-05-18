У Бундестазі сумніваються, що Україна переможе Росію: що може завадити

У Бундестазі сумніваються, що Україна переможе Росію: що може завадити

Маркус Фабер, член комітету німецького Бундестагу з питань оборони, переконаний, що "Україна не програє війну з Росією".

Попри це Фебер не виключає появу нової лінії фронту.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Це досить оптимістичний сценарій (перемога України - ред.). Я сподіваюся, що російський наступ на сході можна буде зупинити, після чого вже деморалізовані російські сили будуть ще більше деморалізовані", - каже Фебер.

Однак за його словами, головне питання полягає в тому, чи зможе Україна розпочати "справді рішучий контрнаступ" у протистоянні російським формуванням.

"Тому я сподіваюся і дуже переконаний, що Україна не програє цю війну. Але я не впевнений у виграші. Є ризик появи нової лінії фронту (як це було після Мінська-1 та Мінська-2 – ред.)", - зазначив член комітету німецького Бундестагу.

Нагадаємо, у Німеччині визнають, що їхня політика щодо Росії останні роки була помилковою, а колишня канцлерка Ангела Меркель мала неправильний погляд на режим Кремля.

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