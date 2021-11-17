У Бундестазі запропонували розмістити в Україні мігрантів з Білорусі: Кулеба відповів

Голова МЗС каже, що жодних офіційних пропозицій Україна не отримувала.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що німецький депутат Нільс Шмід і його колеги мають зосередитися на допомозі Україні стати членом ЄС - це буде найкращим способои залучення країни до кризи з мігрантами на кордоні.

Так голова МЗС в ефірі "Сніданку з 1+1" прокоментував запитання про те, чи має Євросоюз бажання залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

За словами Кулеби, жодних офіційних пропозицій Київ не отримував. "Взагалі найкращий спосіб максимально залучити Україну до будь-чого – це взяти нас у ЄС. От коли ми будемо членами Європейського Союзу, тоді ми будемо стовідсотково координувати свої зусилля. Спільно нести тягар будь-якої проблеми або радість будь-якого успіху з тією ж Німеччиною", - сказав міністр.

Він також закликав німецького політика і його колег зосередитися на досягненні "цілком зрозумілої і простої мети" - членства України в ЄС. "Тоді будемо обмінюватися думками. А поки що ніяких порад нам давати не треба", - наголосив Дмитро Кулеба.

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Як повідомлялося, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Нільc Шмід в інтерв'ю німецькому радіо сказав, що поки триває розгляд заявок мігрантів про надання притулку в ЄС - можна домовитися з Україною про тимчасовий притулок. І таким чином дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз.

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