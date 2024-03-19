У Бєлгороді та області термінова евакуація: вивезуть 9 тисяч дітей, що там діється

Бійці легіону "Свобода Росії" закликали тікати з Бєлгорода, бо є загроза потрапити під обстріл. І хтось таки допетрав, що справа пахне смаженим, тому вирішив драпати з міста.

"Вибори" в Росії минули, а все інше залишилось незмінним. Попри галас місцевих у Мережі та нервові погрози від диктатора, Бєлгород, Вороніж та все прикордоння продовжують приймати "подарунки з неба". Невідомі добрі дрони знову атакували російські міста і не безуспішно! Так би мовити, деіндустріалізація РФ іде за планом.

Куди влупили дрони цього разу та як поживає Бєлгород "при Путіні" – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Бєлгород знову був під атакою

Вечір 18 березня у Бєлгороді знову був запальним. Місцеві пабліки як один волали про гучні вибухи над містом. І хоч мінубивств РФ брехало про героїчну роботу ППО, усю правду приховати не вдалося. "Прильоти" таки були!

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За даними ЗМІ, "прилетіло" в бєлгородський "Енергомаш". З того, що видно на відео, які публікують працівники підприємства, руйнування там незначні: пробитий дах, а майно в одному з цехів посічено уламками. Люди не постраждали, утім переполох це здійняло неабиякий.

Тож, що туди "прилетіло"? У Міністерстві оборони РФ вихваляються, що нібито збили аж вісім повітряних цілей. То що, виходить, це російська ППО сама бомбить Бєлгород?

"У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Бєлгороді і області термінова евакуація! Вивезуть 9 тисяч дітей! Що там відбувається?!

Бєлгородці тікають з міста

А що робити, якщо місцеві вже і російської не розуміють? Бійці легіону "Свобода Росії" закликали тікати звідти, бо є загроза потрапити під обстріл. І хтось таки допетрав, що справа пахне смаженим, і вирішив драпати з Бєлгорода.

Згодом дійшло це і до губернатора. 19 березня той оголосив про евакуацію 9000 людей з Бєлгорода та прикордонних районів області. Йдеться передусім про дітей.

Продовжило бути неспокійно в Бєлгороді і від самого ранку 19 березня. Горить-палає у передмісті. Щось "прилетіло" на парковку: попалило росіянам "Лади" та пошкодило будинки. У міських пабліках – виття! Телеграм-канал Baza заявляє, шо внаслідок "прильоту" постраждав підліток 14 років. Станом на 11:00 обстріли міста тривали.

"Дитині відірвало частину руки внаслідок обстрілу у Білгородській області. За даними "Бази", один із постраждалих – 14-річний хлопчик із селища Розумне. Під час вибуху йому відірвало кисть. Також він отримав осколкові поранення. Крім того, постраждали дві жінки – вони доставлені до лікарні", – повідомили російські пабліки.

Влучання у Бєлгороді 19 березня / Фото: Telegram

Добровольці звільняють РФ

Ну що сказати, що посіяв, те й пожнеш. Водночас триває на Бєлгородщині і так звана "обмежена військова операція" російських добровольців. Кремлівські військкори підтверджують, що бої уже йдуть за прикордонне селище Козинка. Відео звідти публікує РДК. Хлопці явно налаштовані серйозно, Схоже, уже підбили навіть танк.

Рашисти ж скаржаться, що по них б’є артилерія в Грайвороні, де нібито скупчилась Росгвардія, яка мала приїхати на підмогу.

Бої за участю добровольців РДК в Козинці Бєлгородської області / Скриншот з відео РДК

"Уся країна спокійно живе, а Бєлгород бомблять", "Чому нас не чують?", "Москва тріумфує, бенкет під час чуми" і ще сотні дописів від бєлгородців заполонили російську Мережу, і це навіть переросло у такий собі флешмоб. Дехто навіть пише вірші про те, як страждає Бєлгород. Як же при Путінє Бєлгород похорошел!

Вибухи у Криму

Гучно було і в окупованому Криму. 18 березня ЗМІ повідомляли про вибухи у самому центрі Севастополя, поблизу набережної. Як пише проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер", так Україна привітала рашистів з 10-річчям так званого референдуму в Криму. У небі знову було чути гучні "хлопки".

А ще рашисти скаржаться, що серед них є ворожі агенти, які на третій рік війни досі знімають роботу ППО.

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БПЛА на Воронежем

Дзижчало вночі 19 березня і над Воронежем. Місцеві публікують відео, де чутно проліт дрона і глухі звуки вибухів над містом. У Міноборони РФ звітували про збиття одного БПЛА, інформація про руйнування відсутня. Сподіваємось, наступного разу невідомі добрі дрони таки долетять, куди треба.

Україна може запускати по 60 дронів по РФ одночасно

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Але це точно лише початок. За даними видання Bild, Україна вийшла на новий рівень виробництва далекобійних дронів і вже може запускати щодня по 30, а то і 60 бортів одночасно. І це справді вражає, бо уже довгий час такими цифрами не можуть похвалитися навіть рашисти зі своїми "Шахедами". До того ж, українські дрони ГУР та СБУ б’ють точно в ціль: знищують ворожі НПЗ, б’ють по важливих заводах та фабриках і, звісно ж, по військових об’єктах. Військовий аналітик видання Bild Юліан Рьопке вважає це таким собі козирем України.

Рьопке повідомив, від початку року ЗСУ атакували безпілотниками 12 нафтопереробних заводів у РФ, завдавши по них 17 ударів. Максимальна дальність ураження становила 900 км.

"Атаки торкнулися 12% потужностей нафтопереробки Росії. В результаті від 1 березня російська влада запровадила піврічну заборону на експорт бензину, побоюючись дефіциту на внутрішньому ринку", – пише видання.

Аналітик зазначив, що "це стало великою проблемою для Путіна".

Пожежа на НПЗ в Росії після атаки / Фото: скриншот з відео

"Звичайно, дефіцит торкнувся б насамперед не армії, яку забезпечуватимуть і далі, а населення, яке не зможе керувати автомобілями. Це було б великою проблемою, яка б негативно позначилася на іміджі Путіна, незважаючи на будь-яку пропаганду та фейкові вибори", – вважає Рьопке.

Він також наводить дані, згідно з якими ЗСУ випускають по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів щоночі.

"Окрім НПЗ, атак зазнають склади пального, аеропорти та інші об’єкти інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Допомагайте ЗСУ

Тож дякуємо ЗСУ за гарні новини. Команда ТСН.ua закликає продовжувати підтримувати наших бійців на передовій, наприклад заощадити на каві і задонатити кільканадцять гривень хлопцям та дівчатам на дрони. Саме вони наближають нас до перемоги.

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