У центрі Дніпра в тирі застрелився 20-річний хлопець: що відомо (фото)

У центрі Дніпра в спортивно-стрілковому тирі "Динамо" застрелився хлопець 2002 року народження. За попередньою інформацією, він здійснив постріл в область голови зі спортивної зброї - пістолет Glok калібру 9 мм.

Про це ТСН.ua повідомили в Національній поліції України в Дніпропетровській області.

Відомо, що повідомлення на лінію "102" надійшло близько 14:45 вчора, 18 квітня, від адміністратора спортивного комплексу. Чоловік повідомив, що в тирі на вулиці Костомарівській застрелився відвідувач.

Тир "Динамо" у Дніпрі / Фото: dnepr.info

За даними ТСН.ua, факт зафіксований на камери відеоспостереження та підтверджується свідками події.

Попередня правова кваліфікація справи – ч. 1 ст. 115 ККУ, самогубство. Чому молодий хлопець наклав на себе руки встановлюється.

Нагадаємо, на Вінниччині жорстоко вбили 26-річну жінку на очах у 5-річного сина. За словами рідних загиблої, місцевий мешканець вдерся до будинку посеред ночі. Роздягнене тіло жінки знайшли у лісосмузі під Тульчином, вкрите гілками та присипане землею. Упізнати загиблу через жахливі ушкодження було важко навіть мамі.

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