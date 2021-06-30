У Центрі громадського здоров'я розповіли, чи будуть в Україні вакцинувати від COVID дітей

У Центрі громадського здоров'я розповіли, чи будуть в Україні вакцинувати від COVID дітей

ВООЗ дозволила щеплювати дітей і підлітків.

Наразі зробити щеплення від коронавірусу можуть лише українці, які старші 18 років. Вакцинація в країні відбувається за затвердженою дорожною картою.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"Спочатку вакцинувалися люди, які мають критичний ризик захворіти. Зараз четвертий етап - це люди "60-52" і люди "18-59" з хронічними захворюваннями. На п'ятому етапі будуть вакцинуватися люди 18+. Поки що дорожною картою щеплення молодших не передбачається", - наголосив він.

Слід зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я вперше від початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу. Утім, словами Родини, в Україні поки це не передбачено, адже треба виконати прописані п'ять етапів.

Чи вакцинуватимуть дітей від covid-19 в Україні: розмова з керівником Центру громадського здоров’я

"В процесі дорожня карат переглядається. Ми не виключаємо, що це станеться найближчим часом і буде розширено коло людей, які підлягають вакцинації", - каже Роман Родина.

Він наголосив, що наразі країни працюють над тим, як бути з дітьми і підлітками, яких не вакцинують. Адже зараз деякі країни світу пускають до себе лише тих, хто отримав дві дози щеплення. Це стосується і малолітніх. "Будуть двосторонні угоди. Всі ці подробиці там прописуються", - розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

Як повідомлялося, вперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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