У центрі Харкова на одному й тому ж місці вдруге за рік упав будівельний кран: відео

У центрі Харкова на одному й тому ж місці вдруге за рік упав будівельний кран: відео

Понад півроку тому на цьому ж майданчику зірвався монтажний кран і зачепив вагончик робітників.

У центрі Харкова на одному й тому ж місці вдруге за рік упав будівельний кран. Принаймні, так стверджують свідки у місцевих пабліках.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 29 вересня.

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Однак будівельники це спростовують. Кажуть, цього разу вони розбирали кран і верхівкою стріли випадково зачепили огорожу. Що ж насправді сталося на майданчику - з'ясовує поліція.

Раніше цей забудовник уже потрапляв у скандал. Понад півроку тому на цьому ж майданчику зірвався монтажний кран і зачепив вагончик робітників. Тоді, як і зараз, минулося без потерпілих.

"Здійснювалося опускання стріли. В цей час ворота були відчинені. Був різкий порив вітру, і під час пориву вітру ворота зачинилися. І з цієї причини стріла опустилася на ворота. Якби кран фізично падав, він би зламав ці ворота до самої основи. Вага крана - понад 40 тон", - каже представник забудовника.

Новини України: у центрі Харкова на одному й тому ж місці вдруге за рік упав будівельний кран

Нагадаємо, у Києві хлопець видерся на будівельний кран, повисів на ньому і впав.

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