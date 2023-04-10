Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У центрі Києва б'є фонтан гарячої води: дороги та тротуари залило окропом (відео)

У центрі Києва б'є фонтан гарячої води: дороги та тротуари залило окропом (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У центрі Києва б'є фонтан гарячої води: дороги та тротуари залило окропом (відео)

Фото: скрин із відео

Рух на проспекті Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений.

У понеділок, 10 квітня, в районі Дружби Народів стався прорив теплотраси. 

Як повідомляє кореспондент ТСН з місця події, зупинка і траса неподалік метро "Дружби народів" у столиці буквально зникли в парі, а дороги та тротуари залило окропом.

"Автомобілі фактично пропливали проїжджою частиною і ще й створювали гарячі хвилі. Попередня причина форс-мажору - прорив теплотраси. Комунальники вже вирушили на місце", - розповіла журналістка. 

У столичному метрополітені ТСН повідомили, що станція метро "Дружби народів" наразі працює у звичному режимі.

Як додають в Київській міській державній адмінстрації, посилаючись на патрульну поліцію, рух на проспекті Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений. Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація