У центрі Києва б'є фонтан гарячої води: дороги та тротуари залило окропом (відео)

Рух на проспекті Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений.

У понеділок, 10 квітня, в районі Дружби Народів стався прорив теплотраси.

Як повідомляє кореспондент ТСН з місця події, зупинка і траса неподалік метро "Дружби народів" у столиці буквально зникли в парі, а дороги та тротуари залило окропом.

"Автомобілі фактично пропливали проїжджою частиною і ще й створювали гарячі хвилі. Попередня причина форс-мажору - прорив теплотраси. Комунальники вже вирушили на місце", - розповіла журналістка.

У столичному метрополітені ТСН повідомили, що станція метро "Дружби народів" наразі працює у звичному режимі.

Як додають в Київській міській державній адмінстрації, посилаючись на патрульну поліцію, рух на проспекті Міхновського та вулиці Підвисоцького ускладнений. Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну.

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