У центрі Києва перевізники блокують дороги через невдоволення карантинними обмеженнями

Страйкарі обурюються розмірами штрафів, які передбачені у разі невиконання вимог

У центрі Києва мітингують перевізники. У ці хвилини вони намагаються перекрити рух вулицею Грушевського. Поміж вимог - дозволити возити пасажирів, не первіряючи в них сертифікатів щеплень.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Мітингувальники робили кілька спроб зупинити транспорт і всім присутнім правоохоронцям, яких у рази більше, ніж страйкарів, довелося їх відтясняти силою. Виникли незначні сутички.

Перевізники обурюються, що їм доведеться платити величезні штрафи у разі роботи не за встановленими вимогами під час карантинних обмежень.

Акцію триває, тож водіям радять оминути цей відтинок дороги.

Мітинги перевізників тривають у центрі – учасники акції намагаються перекрити рух | Новини Києва

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