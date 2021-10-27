У центрі Києва перевізники блокують дороги через невдоволення карантинними обмеженнями

Страйкарі обурюються розмірами штрафів, які передбачені у разі невиконання вимог
У центрі Києва мітингують перевізники. У ці хвилини вони намагаються перекрити рух вулицею Грушевського. Поміж вимог - дозволити возити пасажирів, не первіряючи в них сертифікатів щеплень.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Мітингувальники робили кілька спроб зупинити транспорт і всім присутнім правоохоронцям, яких у рази більше, ніж страйкарів, довелося їх відтясняти силою. Виникли незначні сутички.
Перевізники обурюються, що їм доведеться платити величезні штрафи у разі роботи не за встановленими вимогами під час карантинних обмежень.
Акцію триває, тож водіям радять оминути цей відтинок дороги.
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