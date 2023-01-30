У центрі Києва поруч з Андріївським узвозом спалахнула будівля: що відомо

Горить відселена будівля на вулиці Боричів тік, 27. Цей будинок горить уже не вперше. Місцеві кажуть, що будівлю підпалюють умисно аби знищити.
У центрі Києва спалахнула будівля поруч з Андріївським узвозом. У соціальних мережах публікують відео, як над будинком піднімається дим.
У ДСНС Києва ТСН.ua повідомили, що загорілася відселена будівля.
Це місце називають вогненебезпечним.
"Пожежа сталася на вулиці Боричів тік, 27, поруч з Андріївським узвозом. Вогнеборці вже ліквідували загорання на площі 30 квадратних метрів. З людей ніхто не постраждав, оскільки двоповерхова будівля відселена", - розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва.
Нагадаємо, що ця будівля горить уже не вперше і навіть не в третє. Місцеві кажуть, що будівлю підпалюють умисно, аби знищити. Також відомо, що у стінах закинутого будинку ночують безхатченки.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Броварах вночі містяни чули кілька гучних вибухів.
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