У центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймається чорний стовп диму

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, у понеділок, 19 червня, спалахнула пожежа. Там горить приміщення сараю.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Пожежа спалахнула 19 червня після обіду в центрі столиці. Через займання у небо піднімається чорний стовп диму.

В ДСНС Києва нам розповіли, що у центрі міста, на вулиці Саксаганського, 75, горить сарай. На місці вже працюють рятувальники та ліквідовують загорання.

У центрі Києва спалахнула пожежа. / Фото: Фото з соціальних мереж

Рятувальники також додали, що інформація стосовно постраждалих не надходила. Наразі офіційна причини займання встановлюється.

Нагадаємо, 18 червня у Києві на "Пішохідному мосту" через Дніпро, який з'єднує центральну частину міста з парковою зоною та пляжами Труханового острова, несподівано помер чоловік.

Також у Києві на вулиці Зодчих голий чоловік заліз на дах будинку. За словами очевидців, він почав стріляти звідти.

Читайте також: