У центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймається чорний стовп диму

Причини займання встановлюються.
У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, у понеділок, 19 червня, спалахнула пожежа. Там горить приміщення сараю.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Пожежа спалахнула 19 червня після обіду в центрі столиці. Через займання у небо піднімається чорний стовп диму.
В ДСНС Києва нам розповіли, що у центрі міста, на вулиці Саксаганського, 75, горить сарай. На місці вже працюють рятувальники та ліквідовують загорання.
Рятувальники також додали, що інформація стосовно постраждалих не надходила. Наразі офіційна причини займання встановлюється.
Нагадаємо, 18 червня у Києві на "Пішохідному мосту" через Дніпро, який з'єднує центральну частину міста з парковою зоною та пляжами Труханового острова, несподівано помер чоловік.
Також у Києві на вулиці Зодчих голий чоловік заліз на дах будинку. За словами очевидців, він почав стріляти звідти.
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