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У центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймається чорний стовп диму

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймається чорний стовп диму

У центрі Києва сталась пожежа. / Фото: Фото з соціальних мереж

Причини займання встановлюються.

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, у понеділок, 19 червня, спалахнула пожежа. Там горить приміщення сараю. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Пожежа спалахнула 19 червня після обіду в центрі столиці. Через займання у небо піднімається чорний стовп диму. 

В ДСНС Києва нам розповіли, що у центрі міста, на вулиці Саксаганського, 75, горить сарай. На місці вже працюють рятувальники та ліквідовують загорання. 

У центрі Києва спалахнула пожежа. / © Фото з соціальних мереж
У центрі Києва спалахнула пожежа. / Фото: Фото з соціальних мереж

Рятувальники також додали, що інформація стосовно постраждалих не надходила. Наразі офіційна причини займання встановлюється. 

Нагадаємо, 18 червня у Києві на "Пішохідному мосту" через Дніпро, який з'єднує центральну частину міста з парковою зоною та пляжами Труханового острова, несподівано помер чоловік.

Також у Києві на вулиці Зодчих голий чоловік заліз на дах будинку. За словами очевидців, він почав стріляти звідти.

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Дата публікації
Перегляди
7108
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