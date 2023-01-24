У центрі Києва сталася масштабна ДТП: вантажівка протаранила припарковані авто (фото)

Це вже не перша масштабна ДТП на Лютеранській.

У Києві сталася незвична ДТП в самому центрі міста. Вантажівка, водій якої не впорався з керуванням, покотилася вниз по вулиці Лютеранській. Дорогою вантажівка таранила інші автомобілі які там були припарковані. Зупинилася вантажівка лише недалеко біля арки, перед Хрещатиком.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, попередньо в результаті ДТП є одна травмована людина.

"Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та пошкодив 5 автомобілів по вулиці Лютеранській. Зараз на місті працюють співробітники поліції, які оглядають місце ДТП та встановлюють всі обставини", - розповіли нам в поліції Києва.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Нагадаємо, що 2019 року у вантажівки, яка була завантажена цеглою, відмовили гальма на вулиці Лютеранській, вона скотилася з гірки, пошкодила припарковане авто та зупинилася в арці на пішохідній частині Хрещатика. Там розсипалася цегла. В ДТП постраждали двоє людей, які були в кабіні.

ДТП на Львівщині: автобус протаранив швидку допомогу, яка перевозила пацієнта

Читайте також: