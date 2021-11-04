У центрі Києва вщент згоріла піцерія Mammamia: фото, відео

Працівники підозрюють, що хтось підпалив заклад.
У центрі Києва вщент згоріла піцерія Mammamia. Стовп диму було видно ледь не з усіх точок міста.
Про це повідомив Олексій Павловський на своїй сторінці у Facebook.
Свідки кажуть, що спалахнуло миттєво. Спочатку з дверей та вікон почав вириватись легкий димок, а вже за кілька хвилин будівлю повністю охопив стовп диму чорного кольору. Площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Під час ліквідації всередині сталося декілька потужних хлопків, після одного з них вогонь розгорівся з новою силою.
За слова керівника закладу, він вже був зачинений декілька годин, всередині нікого не було.
Працівники підозрюють, що хтось підпалив заклад. Бо, кажуть, розгорілось з дитячого залу, де і горіти нема чому.
Однак точні причини пожежі встановлять слідчі. Щоб зрозуміти потужність димової завіси від пожежі, варто зазначити, що у дитячій лікарні Охматдит спрацювала пожежна сигналізація, неабияк налякавши медиків та дітей.
Нагадаємо, майже тиждень знадобився, щоб ліквідувати пожежу на автозаправній станції в Харківській області.
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