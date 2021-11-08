У центрі Кропивницького волонтери вчать усіх охочих народним танцям: навіщо така ініціатива

Станцювати можуть всі охочі.
У центрі Кропивницького волонтери вчать усіх охочих народним танцям, які популярні саме в цьому регіоні. Вони переконують, що основні рухи можна опанувати буквально за одне заняття.
Станцювати польку по-кропивницьки спробувала і кореспондентка ТСН.14:00.
Спочатку тупотимо, просто тупотимо, а тепер кожен третій робимо паузу. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три: отак швидко, після невеликого інструктажу, можна легко повторити рухи колись найпопулярнішного на Кіровоградщині танцю. Вже за кілька хвилин пари витанцьовують колом, наче професіонали.
За хореографів тут волонтерки, які роками збирали по районах старі пісні, згодом страви, а тепер тепер взялися і за танці. Основних рухів вчилися у селян, які саме так розважалися на весіллях і народинах. Тепер вчать забутих падеспанцю, кроків'яку, карапету містян.
Здавалося, що танцювати традиційні танці можуть тільки спеціально підготовлені танцюристи, це може бути тільки на сцені. Тобто вилучили його з повсякденного життя, вилучили від народу. Тому ми хочему його повернути. "Ми дуже хвилювалися: чи будуть танцювати, чи буде молодь танцювати. Втім, ожного разу приєднуються люди взагалі чужі нам, які просто гуляли по Дворцовій. Традиційні танці, ритм байдужим нікого не залишають", - каже волонтерка Світлана Буланова.
Дійсно, люди залюбки приєднуються до волонтерів та із задоволенням танцюють просто неба. "Я вперше прийшла сюди випадково. Просто внук побачив і сказав, щоб підійти. Мені сподабалося дуже гарно, молодці, дуже гарний такий вікенд відпочинок - це задоволення. "Приходимо і хочемо їх танцювати. Не можемо зупинитись. Наряди купляємо. Я сьогодні ось черевики перший раз надягну", - каже танцюристка Інні Тільнова.
Хтось соромиться та спостергає збоку чи знімає відео у соцмережі. Рідко хто байдуже проходить повз і це неабияк тішить волонтерок, які вже наступного тижня вирушать в експедицію у віддалені села по нові пісні, страви та танці.