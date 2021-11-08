У центрі Кропивницького волонтери вчать усіх охочих народним танцям: навіщо така ініціатива

Станцювати можуть всі охочі.

У центрі Кропивницького волонтери вчать усіх охочих народним танцям, які популярні саме в цьому регіоні. Вони переконують, що основні рухи можна опанувати буквально за одне заняття.

Станцювати польку по-кропивницьки спробувала і кореспондентка ТСН.14:00.

Спочатку тупотимо, просто тупотимо, а тепер кожен третій робимо паузу. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три: отак швидко, після невеликого інструктажу, можна легко повторити рухи колись найпопулярнішного на Кіровоградщині танцю. Вже за кілька хвилин пари витанцьовують колом, наче професіонали.

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За хореографів тут волонтерки, які роками збирали по районах старі пісні, згодом страви, а тепер тепер взялися і за танці. Основних рухів вчилися у селян, які саме так розважалися на весіллях і народинах. Тепер вчать забутих падеспанцю, кроків'яку, карапету містян.

Здавалося, що танцювати традиційні танці можуть тільки спеціально підготовлені танцюристи, це може бути тільки на сцені. Тобто вилучили його з повсякденного життя, вилучили від народу. Тому ми хочему його повернути. "Ми дуже хвилювалися: чи будуть танцювати, чи буде молодь танцювати. Втім, ожного разу приєднуються люди взагалі чужі нам, які просто гуляли по Дворцовій. Традиційні танці, ритм байдужим нікого не залишають", - каже волонтерка Світлана Буланова.

Дійсно, люди залюбки приєднуються до волонтерів та із задоволенням танцюють просто неба. "Я вперше прийшла сюди випадково. Просто внук побачив і сказав, щоб підійти. Мені сподабалося дуже гарно, молодці, дуже гарний такий вікенд відпочинок - це задоволення. "Приходимо і хочемо їх танцювати. Не можемо зупинитись. Наряди купляємо. Я сьогодні ось черевики перший раз надягну", - каже танцюристка Інні Тільнова.

Хтось соромиться та спостергає збоку чи знімає відео у соцмережі. Рідко хто байдуже проходить повз і це неабияк тішить волонтерок, які вже наступного тижня вирушать в експедицію у віддалені села по нові пісні, страви та танці.

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