У центрі Львова митці створили унікальні льодові скульптури: де помилуватися красою

Тема цьогорічного конкурсу - "Свято у Львові".
У Львові відбувається конкурс льодових скульптур. Уже дев’ятий рік поспіль на різдвяні свята митці просто у середмісті творять з криги. Чи не щороку їх випробовує погода - то сонце топить лід, то дощ розмиває скульптури.
Про те, з якими складнощами зіткнулися льодові скульптори цього року - 14 січня йшлося в сюжеты ТСН.19:30.
Скульптор Юрій Царенко вже не вперше теше кригу. Каже головне - основа. Вона за нинішньої погоди - має бути ідеально рівна, інакше вся робота може піти нанівець.
На вулиці +2. Але це гірше за мороз, зізнаються митці - дуже сиро, вітряно і дощить.
Тема цьогорічного конкурсу - "Свято у Львові". Працюватимуть митці - два дні. А завтра ввечері журі вже обере найкращу скульптуру. Оцінити роботу майстрів зможе кожен.
Зважаючи на прогнози синоптиків організатори сподіваються, що скульптури простоять хоча б два тижні.
Торік вони прожили лише кілька днів - бо було сонце і плюс 8 градусів тепла.
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