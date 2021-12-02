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У центрі Тернополя знайшли мертвою 16-річну дівчину: подробиці трагедії

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У центрі Тернополя знайшли мертвою 16-річну дівчину: подробиці трагедії

pixabay.com

Медики, які прибули на місце трагедії, лише констатували смерть дівчини. 

У Тернополі зранку, 1 грудня, на вулиці Вояків дивізії "Галичина" знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона вчинила самогубство

Інформацію про це у коментарі ТСН.ua підтвердив речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета. 

"Ця інформація відповідає дійсності. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що це було самогубство. Триває слідство", - сказав нам Сергій Крета. 

За даними видання poglyad.te.ua, 16-річна дівчина стрибнула із залізничного моста 1 грудня о 6:00. Покійна навчалась в одному із училищ Тернополя. Медики, які прибули на місце трагедії, лише констатували смерть дівчини. 

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