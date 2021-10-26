У центрі Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа: подробиці

Гасити вогонь приїхали одразу 30 рятувальників

На Критому ринку в Запоріжжі спалахнула пожежа. Вогонь охопив найпопулярніший базар у центрі міста пізно ввечері.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 26 жовтня.

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Там вже не було ні працівників, ні відвідувачів. Тому обійшлося без жертв та потерпілих.

Гасити пожежу приїхали одразу 30 рятувальників. Однак приборкати полум'я їм вдалося лише за годину. За цей час встигли вщент вигоріти 12 торгових яток. Натомість чотири десятки кіосків таки вдалося врятувати від вогню.

Окрім того, надзвичайники не допустили поширення пожежі на сусідні з базаром адміністративні будівлі. Суму збитків ще мають підрахувати.

А ось що стало причиною займання - вже з'ясовують правоохоронці. Наразі припускають, що хтось із продавців ринку міг лишити в кіоску увімкнений в мережу калорифер.

Новини України: в Запоріжжі загорівся найпопулярніший ринок міста

Нагадаємо, у Києві в Гідропарку спалахнула пожежа. Дим було видно за кілометри, на місці працювали рятувальники.

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