У Чехії госпіталізували чинного та колишнього президентів: що сталося

У Чехії госпіталізували чинного та колишнього президентів: що сталося

У колишнього президента Чехії різко піднявся тиск.

У Чехії ушпиталили одразу двох президентів – чинного та попереднього. І не пояснюють причин.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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76-річного Мілоша Земана госпіталізували до військового шпиталю у Празі на візку. Заїджаючи в двері, він помахав журналістам. Адміністрація президента наразі нічого не пояснила, хоча відомо, що він затятий курець і страждає на діабет.

Колишнього президента Чехії (2003 - 2013 роки) Вацлава Клауса ушпиталено до цієї ж лікарні. Відомо лише, що у 80-річного політика проблеми з тиском і йому зроблять низку аналізів.

Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що Земан потрапив до лікарні через перелом руки. Цю травму він отримав, самостійно піднявшись з крісла і спіткнувшись. Також, за інформацією чеських ЗМІ, Земан начебто тривалий час страждає на невропатію нижніх кінцівок, через що йому важко пересуватися, і має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск.

Новини світу: в Чехії ушпиталили одразу двох президентів – причини не пояснюють

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